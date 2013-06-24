Відбулася зустріч Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України Юлії Свириденко з виконавчим директором Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку (DFC) Скоттом Нейтаном з наданням угоди про співпрацю із страхування військових ризиків та залучення інвестицій в український приватний сектор. Участь у заході також взяв заступник Міністра економіки Олександр Грибан. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Український бізнес очікує на повноцінний запуск такого важливого фінансового інструменту, як страхування воєнних ризиків. Ми сподіваємось представити результати співпраці та спільні програми зі стейкхолдерами, як MIGA, IFC та ЄБРР на Конференції з відновлення України в Лондоні. Корпорація DFC вже використовує всі доступні інструменти для мобілізації інвестицій у приватний сектор України. Також очікуємо на позитивні рішення щодо низки проектів, які вже є на розгляді Корпорації, у тому числі щодо проектів страхування воєнних ризиків в Україні», – зазначила Юлія Свириденко .

Вона додала, що намір DFC мобілізувати 1 млрд доларів США інвестицій в Україну забезпечує створення нових проектів у стратегічних секторах української економіки, таких як енергетика, продовольча безпека, реконструкція соціальної та критичної інфраструктури, військові технології, ІТ тощо. Крім того, DFC заявив про новий інвестиційний проект в Україні на 25 мільйонів доларів США для Horizon Capital Growth Fund IV у якості партнера з обмеженою відповідальністю.

Відповідно до останнього звіту RDNA від Світового банку України, наразі цей рік для підтримки страхування та від воєнних ризиків необхідно мобілізувати щонайменше 0,5 млрд доларів від донорів, що може бути мультиплікаційно з коефіцієнтом х2.

«DFC сфокусована на мобілізації капіталу в приватному секторі України та страхуванні воєнних ризиків, є важливою частиною цього процесу. Для DFC важливі пропозиції щодо перегляду показових проектів, у які б ми могли інвестувати. Нещодавно ми спільно з USAID та Урядом України підписали Меморандум щодо платформи Advantage Ukraine, яка допоможе нам знайти нові можливості для підтримки українського бізнесу та економіки», – зазначив Скотт Нейтан .

Так, Advantage Ukraine буде поглиблювати співпрацю з DFC із запитами на отримання платежів від обраних інвесторів, попереднього відбору проектів, допомоги у структуруванні та нарощуванні потенціалу. Позиції, викладені в Меморандумах, мають стати сигналом для інших кредиторів та інвесторів у всьому світі про те, що вони можуть долучитися до відновлення та економічного розвитку України вже зараз.