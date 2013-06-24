Міністерство економіки разом із провідними міжнародними експертними організаціями розпочало роботу над оновленням Експортної стратегії України в умовах війни та на період післявоєнного відновлення.

«Через збройну агресію росії проти України українські виробники зіткнулись із багатьма викликами. В оновленій Експортній стратегії України маємо врахувати зміни структури української економіки, перспективи повоєнного відновлення країни, перерозподіл ринків збуту експортної продукції, переорієнтацію на нові регіони та конкретні країни, а також адаптацію українського виробництва під стандарти та потреби споживачів ЄС. Реалізація урядової програми підтримки бізнесу в межах політики «Зроблено в Україні» також має сприяти розвитку українського експортного потенціалу», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Обговорення оновлення стратегії відбулося за участі заступника міністра економіки — торгового представника України Тараса Качки із залученими експертами — керівником проєкту TIPSTER Валерієм Кокотєм, представником Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) Ральфом Ловаком, керівником проєктів ПРООН в Україні Максимом Бородою, консультантом ПРООН в Україні Валерієм Пекарем і директором ДП «Укрпромзовнішекспертиза» Володимиром Власюком.

«Нам з колегами-експертами важливо визначити найбільш перспективні сектори для розвитку експортоорієнтованих виробництв товарів і послуг, оновити механізми сприяння збільшенню конкурентоспроможності українського експорту, змінити структури експорту на користь продукції з вищою доданою вартістю. Також на державному рівні передбачено сприяння структурним змінам економіки — їх буде відображено в оновленій Експортній стратегії України», — пояснив Тарас Качка.

Сторони обговорили методологічні підходи до оновлення Експортної стратегії України, а також домовилися про подальші кроки. Надалі спільні напрацювання проаналізують експертне середовище, бізнес та галузеві асоціації, представники державних органів і профільні експерти в Україні.

Довідково

Проєкт «Експортна стратегія України» було започатковано 2016 року. Він складається із трьох етапів:

1) дорожня карта стратегічного розвитку торгівлі України та План завдань і заходів з її реалізації;

2) секторальні та крос-секторальні експортні стратегії;

3) консолідація дорожньої карти стратегічного розвитку торгівлі України, секторальних і крос-секторальних експортних стратегій.

Джерело:

Міністерство економіки