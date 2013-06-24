Падіння ВВП України за підсумком 2022 року оцінюється на рівні 30,4% [±2%], що є кращим показником, ніж передбачалось за попередніми прогнозами. Про це повідомили в Міністерстві економіки України. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Протягом 2022 року економіка України зазнала найбільших за всю історію незалежності втрат, збитків та пошкоджень, які їй завдала рф, масштабувавши 24 лютого по всій протяжності спільного кордону та з території білорусі й окупованого Криму свій терор, розпочатий ще у 2014 році.

У свою чергу успіхи сил оборони України на полі бою, злагоджена робота Уряду й бізнесу, незламний дух населення, швидкість відновлення зруйнованих/пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури вітчизняними службами, а також системна фінансова підтримка з боку міжнародних партнерів дозволили втримати економічний фронт та продовжувати рух у напрямку перемоги», - заявила Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

За попередньою оцінкою аналітиків Міністерства (з використанням непрямих методів розрахунку та інструментів моделювання), зробленою з урахуванням оперативної оцінки Держстату реального ВВП за 3 квартали 2022 року (у I кварталі 2022 року зменшення порівняно з I кварталом 2021 року на 15,1%, у ІІ кварталі 2022 року – на 37,2%, у ІІІ кварталі 2022 року - на 30,8% відповідно), падіння ВВП за підсумком 2022 року оцінюється на рівні 30,4% [±2%] (зростання на 3,4% у 2021 році). Це є об’єктивно найгіршим результатом часів незалежності, втім кращим, ніж очікували більшість експертів на початку повномасштабного вторгнення, коли оцінки варіювалися в межах 40-50% падіння ВВП і глибше.

При цьому у грудні падіння ВВП оцінено на рівні - 34 [±2%], що є дещо кращим, ніж оцінки за листопад (падіння ВВП на рівні 37 [±2%]) (відповідно IV квартал – падіння на рівні 35,5 [±2%]), ураховуючи певну стабілізацію ситуації з енергопостачанням після обстрілів у листопаді. Втім подальші терористичні ракетні атаки з боку рф завдали хоч і не критичних, втім пошкоджень (зокрема, енергетичній інфраструктурі), що продовжувало чинити тиск на настрої бізнесу та його активність.