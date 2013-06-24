Міністерство економіки України презентувало Європейській комісії проект Національного плану з енергетики та клімату (НПЕК) під час високорівневого заходу “Енергетичне та кліматичне управління в Україні – на шляху до зеленої відбудови”, організованого за підтримки Енергетичного Співтовариства. Подія відбулась 21 березня у Брюсселі.Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко привітала учасників заходу і подякувала за можливість обговорити проект НПЕК. Вона зазначила, що документ містить основні цілі, яких Україна хоче досягти у сферах енергетики та клімату до 2030 року.

“Ці цілі досить амбіційні, враховуючи, що наша країна перебуває у стані війни, яку розпочала росія. Для їхнього досягнення нам потрібна ваша підтримка та багато ресурсів не лише для покриття збитків, спричинених рф, але й для перелаштування нашої економіки під “зелене зростання”, – сказала Юлія Свириденко.

Перший віце-прем’єр-міністр повідомила учасників зустрічі, що проект НПЕК був розроблений у рекордно короткий термін – лише за 7 місяців. Більшість країн створювали свої плани протягом 1,5 - 2 років.

“Документ вже обговорюється публічно. Ми плануємо затвердити НПЕК на початку червня, і презентувати його на Міжнародній конференції з питань відновлення України в Берліні. А також плануємо представити конкретні проекти, які допоможуть досягти встановлених цілей Плану. Ми очікуємо не лише обговорень щодо них, але й конкретних угод щодо подальшого шляху”, – повідомила Юлія Свириденко.

Єврокомісар із питань енергетики Кадрі Сімсон підкреслила під час заходу, що Україна працює над тим, аби відновити свою економіку та інфраструктуру відповідно до цілей Зеленого курсу. Та у майбутньому наша країна має великі перспективи стати хабом зеленої енергії.

Вона також наголосила на важливості приведення моделі управління енергетикою та кліматом в Україні до моделі ЄС.

“Український НПЕК окреслює енергетичне майбутнє країни. Це інструмент планування для “зеленої” відбудови економіки. Мені приємно бачити величезну роботу, яка була проведена над проектом НПЕК. До цього документа було докладено вражаючі зусилля, і я хочу щиро привітати українську команду розробників Плану. Ви чітко заявили про зобов’язання України відновити свою економіку та інфраструктуру. Те, що ми маємо, – це надійний план “зеленого зростання”. І я з нетерпінням чекаю на фінальну версію НПЕК”, – похвалила Кадрі Сімсон результати та процес створення НПЕК.

Заступник Міністра економіки України Олексій Соболев подякував Європейській комісії та Енергетичному Співтовариству за співпрацю і можливість стратегічного планування щодо майбутнього розвитку України у всіх секторах її економіки. Також заступник Міністра розповів про те, як "зелене" відновлення інтегровано в Українському Плані.

“У майбутньому Європа – це місце без викидів, без використання кам'яного вугілля, з дуже високим рівнем енергоефективності та застосуванням відновлювальних джерел енергії. Нині у досягнення цих цілей залучено багато людського і фінансового капіталу. Україну очікують аналогічні зобов'язання як майбутнього члена ЄС”, – розповів заступник Міністра економіки України.

Заступник Міністра енергетики України Світлана Гринчук подякувала партнерам за підтримку України на шляху до членства в ЄС та наголосила, що затверджений Урядом України План для реалізації програми Ukraine Facility на 2024 - 2027 роки визначив серед іншого і пріоритети політики та законодавчого реформування для енергетичного сектору.

«Наші стратегічні цілі включають посилення енергетичної безпеки України та відповідність європейським стандартам і спільні зобов’язання щодо низьковуглецевого майбутнього. Це передбачає інвестиції в сонячні та вітрові електростанції та впровадження рішень зі зберігання енергії, заміну застарілої теплової генерації сучасними установками з використанням біопалив та переробки відходів, використання новітніх ядерних технологій, розвиток виробництва та транспортування відновлюваних газів тощо», – відмітила Світлана Гринчук.

Президентка аналітичного центру DiXi Group Олена Павленко, презентуючи проект НПЕК, наголосила, що в квітні Національний енергетичний та кліматичний план буде завершено, після чого його направлять до Секретаріату Енергетичної спільноти для офіційних відгуків і рекомендацій.

“Важливо врахувати, що Україна перебуває в стані повномасштабної війни. Чим швидше закінчиться війна, тим більш амбіційними можуть бути цілі НПЕК. І тим легше їх буде досягти. Але якщо нам доведеться далі спрямовувати величезні ресурси на захист України та ЄС, у Нацплані цей факт мав би бути врахований”, – зазначила президентка DiXi Group.

Міхал Куртика, співголова Дорадчої групи високого рівня з розробки НПЕК, підкреслив вагомість документа.

“Національний план з енергетики та клімату є надзвичайно важливим документом – не лише як політична рамка, але і як керівництво з ключових інвестицій для розвитку зеленої інфраструктури та відновлення”, – наголосив він.

Після презентації українська делегація відвідала Генеральний директорат з енергетики Європейської комісії (DG Ener). Сторони провели ґрунтовну зустріч та обмінялись думками щодо подальшої розробки проекту НПЕК.

Довідково

Міністерство економіки України координує розробку НПЕК, до якої долучені всі ключові міністерства і відомства, спільно з незалежними експертами під егідою аналітичного центру DiXi Group та ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» за підтримки Посольства Великої Британії та Net Zero World Initiative.