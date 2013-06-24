Мінекономіки презентувало проєкт оновленого порядку стимулювання індустріальних парків в Україні під час міжвідомчої онлайн наради за участю народних депутатів, представників обласних військових адміністрацій, ініціаторів створення та керуючих компаній індустріальних парків, державних банків, а також експертів USAID на тему «Державне стимулювання створення та функціонування індустріальних парків». Участь в заході взяли 215 осіб. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Співпраця між державними органами, бізнесом та міжнародними партнерами є ключем до успішного розвитку мережі індустріальних парків. Лише спільними зусиллями ми можемо створити сприятливі умови для учасників парків, що в свою чергу, позитивно вплине на економіку України та підвищить її конкурентоспроможність на міжнародній арені», - зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Під час заходу Міністерство економіки України презентувало проєкт оновленого порядку надання державного стимулювання створення та функціонування індустріальних парків. Цей порядок буде впроваджено найближчим часом після затвердження відповідної постанови Уряду, яка наразі проходить фінальні узгодження з іншими міністерствами.

В презентації йшла мова про зміни в нормативній базі та механізми державного стимулювання для індустріальних парків в Україні.

Державне стимулювання передбачає стимулювання для облаштування інфраструктури індустріальних парків та компенсацію витрат на підключення до інженерних мереж. Один заявник зможе отримати до 150 млн грн на індустріальний парк, державне стимулювання покриватиме 50% вартості проекту (80% для деокупованих територій).

Для отримання державного стимулювання заявники повинні відповідати кільком критеріям, серед яких включення парку до Реєстру індустріальних парків, відсутність заборгованостей і відкритих проваджень у справі про банкрутство. Заявка на отримання коштів подається до уповноваженого банку, який здійснює перевірку документів та передає їх до Мінекономіки для прийняття рішення.

Заступник Міністра Віталій Кіндратів зазначив, що створення та розвиток індустріальних парків є важливим кроком для підвищення конкурентоспроможності української економіки та збільшення ВВП країни.