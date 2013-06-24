Міністерство економіки України продовжує розвивати онлайн-платформу «Пульс» для збору відгуку від бізнесу про взаємодію з державою. Заступник Міністра економіки з цифрової трансформації Олександр Циборт розповів про розвиток платформи підприємцям у межах Національної Платформи «Діалог влади та бізнесу» в Офісі Президента. У зустрічі взяли участь заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита, голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, радник керівника Офісу Президента Юрій Каціон, голови ОВА та підприємці з усієї України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ми системно проводимо зустрічі на Національній Платформі «Діалог влади та бізнесу», яка була створена з ініціативи Президента України Володимира Зеленського. Одне з ключових питань, яке регулярно порушує бізнес, – можливість залишати відгуки та подавати скарги онлайн. Відповідаючи на цей запит, минулого року ми запустили платформу «Пульс» як частину політики «Зроблено в Україні». Вона дає підприємцям змогу оцінювати якість державних послуг і повідомляти про проблеми. Сьогодні ми робимо ще один важливий крок – інтегруємо «Пульс» у Єдиний кабінет платників податків. Це підсилить цифрову трансформацію, покращить державні сервіси та сприятиме розвитку бізнес-середовища», – зазначив заступник Міністра економіки з цифрової трансформації Олександр Циборт.

За його словами, завдяки «Пульсу» держава може отримувати об’єктивну картину рівня сервісу та оперативно реагувати на потреби бізнесу. Відгуки від підприємців будуть цифровізовані та стануть основою нового Entrepreneur Satisfaction Score (Індексу задоволеності підприємців) – інструменту для покращення держпослуг.

«Разом із Мінекономіки ми запроваджуємо нові цифрові інструменти для ефективної взаємодії влади та бізнесу на всіх рівнях. Це дозволяє швидко реагувати на запити підприємців, підтримувати їх та формувати важливі ініціативи для обговорення на Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України», – підкреслив Віктор Микита.

Також Мінекономіки разом з Державною податковою службою (ДПС) інтегрували онлайн-платформу «Пульс» — до Електронного кабінету платника податків.

«Сьогодні ми робимо ще один крок для того, аби ця ініціатива стала доступнішою. Інтегруємо Пульс у Єдиний кабінет платників податків. Бізнес отримує можливість залишати відгуки та оцінки державних послуг прямо в кабінеті платника податків. Це близько 6 мільйонів користувачів. Відповідно ми матимемо масштабнішу картину для розуміння настроїв підприємців. Відгуки підприємців будуть аналізуватися, а системні проблеми передаватися до відповідних органів для розгляду і виправлення», — додав Олександр Циборт.

Як залишити відгук?

Авторизуватися в Кабінеті платника податків.

Оцінити якість взаємодії з держорганами.

У разі проблем – залишити звернення на puls.gov.ua.

Якщо оцінку не надано одразу, система нагадає про це через тиждень і далі щомісяця.

«Державна податкова служба першою серед державних органів приєдналася до проекту «Пульс», оскільки ми прагнемо ефективної та постійної комунікації з кожним платником податків. Електронний кабінет ДПС — лідер серед цифрових державних платформ, доступний 24/7. Ним користуються 5,4 мільйона осіб, з яких 3,5 мільйона — представники бізнесу, які зможуть безпосередньо в кабінеті платника оцінити взаємодію з державними органами. Інтеграція кабінету з платформою «Пульс» створює переваги як для українських підприємців, так і для держави, яка зможе оперативно реагувати на їхні запити», — зазначив Голова ДПС Руслан Кравченко.

Довідково

«Пульс» є частиною політики «Зроблено в Україні», яку ініціював Президент Володимир Зеленський. Платформа розроблена Мінекономіки за консультації з фахівцями Ради бізнес-омбудсмена та реалізована за сприяння Мінцифри завдяки проекту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансувалося USAID і UK Dev. Партнер проекту – Офіс ефективного регулювання (BRDO). До реалізації долучений Урядовий контактний центр. Вектор розвитку допомагає задавати Рада бізнесу з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.