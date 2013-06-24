Міністерство економіки України презентувало проект Національного плану з енергетики та клімату членам Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування. У зустрічі із парламентарями 22 квітня 2024 року взяв участь заступник Міністра економіки України Олексій Соболев, передає пресцентр Урядовий портал.

Заступник Міністра наголосив, що НПЕК – це обов’язковий документ для всіх країн-членів ЄС та членів Енергетичного Співтовариства, а його структура є визначеною та затверджена Регламентом ЄС.

“З самого початку своєї розробки НПЕК був предметом публічного обговорення. Міністерство провело більше 9 публічних секторальних обговорень цього документа. У березні ми провели обговорення в рамках Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, у якому взяли участь більше 800 представників міст і громад. Ми також представили цей документ у березні у Брюсселі, і провели його обговорення з Європейською Комісією. Було зібрано письмові коментарі та зауваження, і зараз команда експертів опрацьовує їх для фіналізації документа”, – розповів парламентарям Олексій Соболев.

Олена Павленко, президентка аналітичного центру DiXi Group, що долучений до розробки документа, розповіла про процес створення НПЕК, терміни підготовки та ухвалення Плану. Також вона продемонструвала структуру цього документа.

“У НПЕК включені цілі в рамках Global Methane Pledge, Паризької кліматичної угоди та Енергетичного Співтовариства. Так само НПЕК синхронізований з Планом України. Всі стратегічні документи ми намагалися ідентифікувати та звести в єдину систему, а потім проаналізувати, якими заходами та рішеннями ми можемо досягнути цих цілей”, – повідомила Олена Павленко членам Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування.

Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Вікторія Киреєва подякувала парламентарям за участь у зустрічі та акцентувала, що це один із найважливіших стратегічних документів, на які чекає ЄС від України.

“Команда Мінекономіки побудувала роботу так, що ми працювали комплексно із залученням всіх профільних міністерств, у тому числі й Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Ми неодноразово проводили обговорення, переглядали дані, результати і кожного разу доопрацьовували документ після коментарів наших європейських партнерів, громадськості і науковців” , – відзначила Вікторія Киреєва.

Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування наприкінці зустрічі високо оцінив пророблену роботу в рамках розробки НПЕК і вирішив взяти до відома інформацію щодо розробки цього стратегічного документа.

Довідково

Міністерство економіки України координує розробку НПЕК, до якої долучені всі ключові міністерства і відомства, спільно з незалежними експертами під егідою аналітичного центру DiXi Group та ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» за підтримки Посольства Великої Британії та Net Zero World Initiative.