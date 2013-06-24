Заступник Міністра економіки України Олексій Соболев презентував проєкт Національного плану з енергетики та клімату (НПЕК) до 2030 року під час панелі «Зелений перехід як бізнес-кейс» на Міжнародній конференції з відновлення України (URC–2024). Захід відбувся 12 червня у Берліні. Захід відбувся 12 червня у Берліні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Нацплан з енергетики і клімату – це стратегічний документ, спрямований на узгодження екологічної, енергетичної та економічної політики для забезпечення сталого розвитку України до 2030 року. Також НПЕК є вимогою європейських партнерів.

Олексій Соболев розповів, що документ став результатом зобов’язань, взятих Урядом України на конференції з відновлення у Лондоні у 2023 році. Незважаючи на те, що більшість країн-членів ЄС розробляють аналогічні Плани протягом 1,5-2 років, Україна виконала це завдання менше, ніж за рік.

Він також зазначив, що НПЕК розроблявся у повній прозорості та партнерстві з усіма зацікавленими сторонами. Понад 1500 учасників долучилися до обговорень як на національному, так і на регіональному рівнях. Україна провела консультації із сусідніми країнами, зокрема, Польщею та Молдовою. План також презентували Європейській Комісії та Секретаріату Енергетичного Співтовариства. Заступник міністра економіки акцентував, що НПЕК представляє не лише позицію уряду, а й громадськості.

“Вперше ми зібрали наші національні енергетичні та кліматичні зобов'язання в одному документі. Відтепер ці політики будуть синхронізовані та узгоджені з політикою та цілями Європейського зеленого курсу. Незважаючи на війну та всі пошкодження енергетичної інфраструктури, Україна прагне рухатися до зеленого відновлення та декарбонізації. Україна дотримуватиметься принципу "Енергоефективність понад усе", а енергетична безпека буде невід'ємною частиною як нашої енергетичної, так і кліматичної політики”, – наголосив Олексій Соболев під час свого виступу.

Заступник Міністра економіки відзначив, що впровадження політики з НПЕК у всіх секторах потребуватиме значних витрат, які не можна мобілізувати лише в Україні. Для цього потрібні зобов’язання від наших міжнародних партнерів щодо підтримки цього підходу.

Довідково

Міністерство економіки України координує розробку НПЕК, до якої долучені всі ключові міністерства і відомства, спільно з незалежними експертами під егідою аналітичного центру DiXi Group та ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» за підтримки Посольства Великої Британії та Net Zero World Initiative.