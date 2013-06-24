Міністерство економіки оновило каталог індустріальних парків — інструмент для пошуку місць із інфраструктурою, вигідними умовами та можливостями для бізнесу. Цей каталог допоможе підприємствам знайти партнерів, розмістити свої виробничі потужності та залучити нові інвестиції. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Що пропонує каталог?

Каталог містить всю необхідну інформацію для вибору оптимальної локації для бізнесу:

Спеціалізація індустріальних парків — від машинобудування до легкої промисловості.

Інфраструктура — відомості про наявність комунікацій, транспортних розв’язок та підключень.

Пільги та стимули — інформація про податкові та інвестиційні пільги для резидентів.

Розташування та площа — детальний опис кожної локації з картами.

Держава активно інвестує у створення сучасних індустріальних парків, допомагаючи бізнесу розбудувати необхідну інфраструктуру для запуску виробництва. Завдяки цьому вдається залучати інвесторів, створювати нові робочі місця та сприяти економічному зростанню в рамках державної програми стимулювання розвитку індустріальних парків «Зроблено в Україні».

Попри збройну агресію рф, Україна продовжує розвивати індустріальні парки, задовольняючи зростаючий попит на сучасну виробничу інфраструктуру. Цей попит формують як українські підприємства, так і міжнародні інвестори.

Статистика підтверджує ефективність індустріальних парків: 1 гектар парку створює 50 нових робочих місць, а 1 долар державних інвестицій залучає 6 доларів приватних інвестицій.

«Попри всі виклики, Україна створює сприятливі умови для інвесторів. Уже зареєстровано 100 індустріальних парків у різних регіонах. 13 заявників отримали фінансування на ескроу-рахунки на суму 925,05 млн грн. Учасники індустріальних парків мають можливість скористатися пільгами: звільнення від ПДВ на імпорт обладнання, 10-річне звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, а також знижені ставки на землю та нерухомість», — наголосила Перший віце прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

З каталогом можна ознайомитись за посиланням.

Закликаємо підприємців та інвесторів скористатися можливостями каталогу та стати частиною відновлення економіки України.