Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Такий інструмент зветься факторинг і користуватися ним можна через онлайнплатформу «Факторинг Хаб». Розробку його здійснено з ініціативи Мінекономрозвитку та ДП «ПРОЗОРРО», у ній брали участь Команда підтримки реформ, Офіс розвитку малого та середнього підприємництва і волонтери.
Презентуючи цю розробку, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко зауважив, що факторинг є новим потужним інструментом, завдяки якому бізнес, особливо малий, отримає додаткові можливості для розвитку, зокрема, фінансування. Він призначений також для розширення ринків збуту через участь малого та середнього бізнесу у публічних закупівлях. У Мінекономрозвитку зазначають, що платформою вже скористалися перші користувачі.
Створення такої платформи схвалили у програмі USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Так, керівник програми Вільям Сіз заявив, що факторинг вже відіграв позитивну роль у розвитку економіки багатьох країн, бо дає можливості малим підприємцям брати участь у великих проєктах. І дуже добре, що такий ефективний фінансових інструмент стає доступним і в Україні.
Серед переваг проєкту називають насамперед більш ліберальні умови участі у публічних закупівлях. Адже раніше малий бізнес не міг брати у них участь через тривалий час розрахунків та обмежений доступ до банківських кредитів. Також важливою є можливість доступу до фінансування обігового капіталу під час торгових операцій, зокрема, у разі, якщо замовник не перерахував платню вчасно, а інших коштів у постачальника нема. У такому разі постачальник може відступити заборгованість покупця банку і отримати кошти протягом кількох днів на більш прийнятних умовах, ніж беручи кредит.
Подальша робота над проєктом передбачає, зокрема, внесення певних змін до законодавства.