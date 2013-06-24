Консультативна група радників країн Нордично-Балтійської вісімки підтримає Україну у переговорах про вступ до ЄС. Питання наближення українського законодавства до європейського у торгових відносинах, трудовому законодавстві та публічних закупівлях – такі теми обговорили під час зустрічі заступників Міністра економіки України Тараса Качки, Тетяни Бережної і Надії Бігун з представниками Консультативної групи радників країн Нордично-Балтійської вісімки (NB8) 23 липня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Навіть в умовах повномасштабної війни Уряд продовжує проводити реформи, зміни й трансформації, які допоможуть нам побудувати нову країну та стати гідним членом європейської родини. Важливо, що Україна розпочинає переговорний процес підготовленою – позитивні оцінки у наближенні України до ЄС базуються на багаторічному впровадженні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Сьогодні ми зосередимось на таких темах, як вільний доступ українських товарів на ринки ЄС, оновлення трудового законодавства та реформа публічних закупівель», – зазначив заступник Міністра – Торговий представник України Тарас Качка.

Тарас Качка зауважив, що економічна інтеграція з ЄС повинна відбуватися паралельно з переговорами, щоб український бізнес міг користуватися перевагами вільного доступу на європейський ринок ще до вступу в ЄС.

Заступник Міністра економіки Тетяна Бережна наголосила, що трудові відносини є одним з найбільших викликів для України. Мінекономіки працює над оновленням трудового законодавства, щоб забезпечити збалансованість у відносинах працівників і роботодавців, із забезпеченням прав обох сторін. Це питання є особливо важливим в рамках відновлення і відбудови країни. При цьому модернізований трудовий кодекс повинен відповідати всім правилам переговорів.

Переговорний процес в частині публічних закупівель є одним з найважливіших кроків на шляху до членства в ЄС. Як підкреслила заступник Міністра Надія Бігун, Уряд націлений забезпечити повне відкриття ринку публічних закупівель між Україною та ЄС в рамках Угоди про асоціацію ще до приєднання. Україна послідовно рухалася до гармонізації національного законодавства з європейським і зараз продовжує роботу за цим напрямом – наразі Україна на третьому етапі з п’яти щодо відкриття ринку публічних закупівель між Україною та ЄС.

Довідково

Нордично-Балтійська співпраця – це Консультативна група високого рівня з питань вступу України до ЄС. Група складається з колишніх єврокомісарів, міністрів та послів із власним досвідом вступу до ЄС та інституцій ЄС.

Європейський Союз є головним торговельним партнером України. У січні-травні 2024 року питома вага торгівлі товарами з ЄС склала 52,7 % від загального обсягу торгівлі України. Також Євросоюз одним із перших підтримав українську економіку під час повномасштабної війни, скасувавши мита, квоти та заходи торгового захисту з 4 червня 2022 року. Крім того, ініціатива «Шляхи солідарності» стала важливим механізмом для підтримки економіки під час війни та складнощів у торгівлі через Чорне море.