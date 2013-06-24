Мінекономіки разом з партнерами розробляє архітектуру страхування воєнних ризиків, зокрема в частині страхування інвестицій. Про це розповів заступник Міністра економіки України Олександр Грибан, відкриваючи Перший українсько-скандинавський економічний форум. Захід, організований Торгово-промисловою палатою України, зібрав понад 250 представників бізнесу Данії, Норвегії, Фінляндії, Швеції та України, передає Урядовий портал.

«Разом із міжнародними фінансовими інституціями та представниками країн-партнерів, насамперед G7, ми працюємо над створенням цільового Трастового Фонду, який гарантуватиме, що ринок приватного перестрахування знову стане активним в Україні. Це, своєю чергою, активізує ринок приватного капіталу», - наголосив Олександр Грибан.

Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (MIGA), що належить до групи Світового банку, вже розглядає заявки від іноземних інвесторів щодо покриття інвестиційних ризиків. Уряд Японії нещодавно оголосив, що країна вже внесла перший транш до Трастового Фонду в розмірі $23 млн для покриття воєнних ризиків при інвестуванні в Україну.

Розповідаючи про умови ведення бізнесу та можливості розширення співпраці, заступник Міністра економіки зазначив, що Скандинавські країни традиційно є дуже важливими партнерами для України.

«Компанії з країн Скандинавії завжди були активними в Україні, і ми б хотіли прокласти їм шлях для фінансового розширення бізнесу в нашій країні та відновлення ділових відносин. З усіма теперішніми викликами, ми разом з тим маємо можливість не лише відновити, а й змінити Україну на краще. Тому ми закликаємо усіх міжнародних партнерів та інвесторів вже зараз розглядати країну як потенціал для розвитку бізнесу компаній. Адже Україна має багато переваг аби привернути увагу: у нас є кваліфіковані фахівці, які можуть впоратися з численними викликами та завданнями. Ми пропонуємо готові рішення для бізнесу, зокрема промислового сектору. Адже індустріальні парки в Україні не тільки пропонують об’єкти «під ключ», а й надають своїм резидентам ряд податкових пільг», - додав Олександр Грибан.

На сьогодні ряд експортно-кредитних агентств (ЕКА), зокрема британська та німецька ЕКА, демонструють проактивну позицію і вже готові забезпечити страхування своїх інвесторів. Олександр Грибан закликав представників скандинавського бізнесу, залучати ЕКА своїх країн, для перегляду та розширення лімітів для України. Окрім цього, він нагадав, що Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) отримала спеціальний мандат і підтримує не лише американські компанії, але й будь-яких інвесторів, які готові інвестувати в Україну. Наразі команда професіоналів з інвестиційного банкінгу платформи Advantage Ukraine, що працює за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», відбирає інвестиційні заявки, верифікує їх та надає необхідну допомогу у підготовці проектів, а також консультує потенційних інвесторів. В подальшому тих, хто ухвалить рішення про інвестування, супроводжуватиме урядовий офіс UkraineInvest.