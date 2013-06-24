Міністерство економіки скасовує наказ про бронювання військовозобов’язаних працівників компаній ТОВ «KOPT», ТОВ «ВІЗА YKPAÏHA», ТОВ «ГЛОВОАПП YKPAÏHA», ДП «CCM», ТОВ «АГРІ ЧЕЙН», ТОВ «ФАВБЕТ ТЕК» (наказ №8572 від 8 квітня 2024 року) на фоні суспільного розголосу для уточнення ситуації й аналізу кожного окремого рішення. Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

“З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися у ситуації й аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабінету Міністрів №76, щоб вона відповідала вимогам часу і потребам бізнесу”, - повідомила Юлія Свириденко.

За її словами, зазначені компанії звернулися до профільного Міністерства цифрової трансформації, яке визнало їх критично важливими на підставі трьох із семи критеріїв: відсутність заборгованості по ЄСВ, рівень зарплати й те, що вони є резидентами Дія.Сіті. Після цього Мінцифри відправило списки військовозобов’язаних у Генштаб для погодження. На основі рішення Генштабу, списки опрацьовуються Міністерством економіки і, у випадку відсутності правових підстав для відмови, ухвалюється рішення про бронювання працівників.

“Ми розуміємо, що бронювання спеціалістів — законне право бізнесу і можливість для країни у такий важкий час підтримувати нашу економіку податками й зборами. Але це питання також не повинне розколювати суспільство, особливо у такий важкий час. Проведемо оновлення постанови, аби знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці”, - зазначила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, відповідно до Порядку бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76, підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, подають список працівників для бронювання до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, або відповідної обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, або відповідної обласної, Київської та Севастопольської міської військової/військово-цивільної адміністрації (у разі її утворення), на території юрисдикції якої вони розташовані.

В разі відповідності зазначених підприємств встановленим критеріям критично важливих, центральні органи виконавчої влади або місцеві адміністрації звертаються до Генерального штабу Збройних Сил (СБУ, Служби зовнішньої розвідки) для погодження бронювання на період мобілізації та на воєнний час списків військовозобов’язаних працівників цих підприємств.

Після перевірки списків на бронювання працівників Генеральним штабом Збройних Сил (військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку в СБУ, Службі зовнішньої розвідки, — за списками, погодженими СБУ, Службою зовнішньої розвідки) та їх погодження, Генштаб надсилає їх до Мінекономіки. Мінекономіки після перевірки підстав та відповідності законодавству оформляє наказ про бронювання цих військовозобов’язаних.