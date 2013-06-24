Міністерство економіки України презентувало веб-сайт для фермерів, які хочуть взяти участь в державній програмі компенсації вартості розмінування агроземель. В одному місці зібрана вся ключова інформація, яка дозволить у кілька кроків перевірити чи фермер відповідає умовам участі в програмі, а також детальні інструкції як подати заявку через Державний аграрний реєстр. Запуск сайту – перший етап інформаційної кампанії, спрямованої на підвищення кількості фермерів, які беруть участі в програмі та якості поданих документів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Уряд зацікавлений якомога швидше повернути до використання землі, які зазнали впливу війни. Другий рік поспіль на держпрограму з очищення агроземель виділено 3 мільярди гривень. Зараз ми бачимо дещо гіршу динаміку активностей, ніж минулого року. Розуміємо, що частково це через нинішній активний сезон посівної кампанії. Фермери в полях, в них наразі інші важливі пріоритети. Та ми не хочемо просто спостерігати, а діємо превентивно. Мета нашої інформаційної кампанії – достукатися до кожного фермера, який працює у прифронтових регіонах, щоб він знав і про програму, і що йому потрібно зробити, аби мати змогу розмінувати свої землі коштом держави і безпечно працювати на своїй землі», – зазначив заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Керівник Програми ПРООН з протимінної діяльності в Україні Бенджамін Ларк зазначив, що ПРООН пишається тим, що підтримує цю важливу ініціативу, яка безпосередньо працює з руйнівним впливом вибухонебезпечних предметів на аграрний сектор України.

«Завдяки співпраці з Міністерством економіки України, Центром гуманітарного розмінування та фінансовій підтримці від Республіки Корея ми прагнемо надати фермерам знання та ресурси, необхідні для безпечної обробки їхньої землі, що сприятиме відновленню країни та її стійкості», — додав він.

Безпека аграріїв залишається пріоритетом для держави. Розмінування полів не лише повертає землі до використання, але й рятує життя людей, які працюють на цих територіях. За даними інформаційної системи IMSMA з початку повномасштабного вторгнення 200 людей постраждали від підривів ВНП під час польових робіт. Є загиблі й пошкоджена техніка. Це підкреслює критичну важливість професійного очищення територій перед початком сезонних робіт.

Станом на 22 квітня в межах державної програми компенсації вартості розмінування агроземель фермери подали 228 заявок, із яких 191 була відхилена. Загалом в цьому році відбулося 15 аукціонів із закупівлі послуг розмінування агроземель на суму 299,1 млн грн загальною площею 4 413,9 га. У той час, як минулого року – схвалено 50 зі 195 заявок загальною площею понад 9,6 тис. га й укладено угод на 536,6 млн грн.

«Найчастіша причина відмови фермерам – не проведення нетехнічного обстеження на земельних ділянках, на яких вони працюють. Таких заявок цього року було 102. Саме тому цього року Центр гуманітарного розмінування у співпраці із Міністерством економіки України та місцевими військовими адміністраціями працює над тим, щоб залучати операторів для проведення нетехнічного обстеження на фермерських землях у прифронтових областях. Це можна робити як за донорські кошти, так і коштом держави, або самому оплатити таку роботу», – заявив директор Центру гуманітарного розмінування Володимир Байда.

В межах інформаційної кампанії також передбачені зустрічі в прифронтових регіонах з фермерами, поширення інформаційних буклетів про програму безпосередньо в громадах, які зазнали впливу війни.

Комунікаційна кампанія щодо популяризації державної програми компенсації вартості розмінування агроземель розроблена Міністерством економіки України, національною платформою Demine Ukraine, Центром гуманітарного розмінування за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні і фінансування Республіки Корея.