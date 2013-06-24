Міністерство економіки України, Мінцифри та Google Україна запустили платформу із безкоштовними ресурсами для вивчення ШІ (штучного інтелекту). Курси безкоштовні та доступні українською та англійською мовами. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Для нас важливо, щоб українці опанували інструмент штучного інтелекту, для підвищення своєї конкурентоспроможності. Завдяки навчальній платформі кожен зможе навчитися тому, як завдяки ШІ автоматизувати обчислення, обробку контенту, типові відповіді клієнтам та чимало іншого. Цей курс для кожного — від керівників і маркетологів до юристів і освітян. Ми вдячні Google Україна за співпрацю в створенні зручного інструменту. Це не просто нові знання, а реальні можливості, щоб кожен міг зростати», — зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Навчання орієнтоване як на новачків, так і на досвідчених фахівців. Доступ до платформи з курсами за посиланням.

Переваги платформи:

Безкоштовне навчання: доступ до навчальних матеріалів від Google українською та англійською мовами.

Гнучкі можливості для розвитку: курси можна проходити у зручний для кожного час, відповідно до індивідуального графіка.

Інтерактивні формати навчання: студійні відеолекції, інструкції, воркбуки та платформи для самонавчання.

«Штучний інтелект (ШІ) поступово стає важливою частиною нашого повсякденного життя і відкриває нові можливості для розвитку економіки та створення нових робочих місць. Google прагне допомогти кожному адаптуватися до цієї нової реальності та використати переваги ШІ. Тому ми раді представити українцям нову платформу з безкоштовними ресурсами для вивчення штучного інтелекту», - сказала директор Google в Україні Тетяна Лукинюк.

Запуск платформи для навчання навичкам роботи з ШІ є початком ще більшої співпраці між Міністерством економіки України та Google, спрямованої на розвиток цифрових навичок українців.

Проект реалізований компанією Google Україна у межах довгострокової співпраці із Міністерством економіки України, Міністерством цифрової трансформації України, а також за інформаційної підтримки платформи Дія.Освіта.