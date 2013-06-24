19-22 листопада в Брюсселі відбувся четвертий раунд двосторонніх зустрічей Україна-ЄС в межах скринінгу відповідності українського законодавства праву Євросоюзу. Це процес оцінки, який є необхідним етапом переговорів про вступ до ЄС. Українську делегацію на зустрічах очолює Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - Міністр юстиції України Ольга Стефанішина, передає пресцентр Урядовий портал.

Поточна скринінгова сесія була присвячена свободам переміщення працівників, руху капіталу, підприємництва та надання послуг — частини другого Кластеру «Внутрішній ринок». Міністерство економіки України в Брюсселі представляли очільник делегації за розділом «Свобода підприємництва і надання послуг», перший заступник Міністра Олексій Соболев та очільниця делегації за розділом «Свобода переміщення працівників» заступник Міністра Тетяна Бережна.

«Ми презентували нашим партнерам з Європейської Комісії оцінку стану наближеності українського законодавства до права ЄС за другим, третім та четвертим переговорними розділами другого Кластеру «Внутрішній ринок». Це результат ґрунтовної роботи щодо аналізу стану відповідності українського регулювання в сферах ринку праці, підприємництва, руху капіталу й надання послуг. Зараз працюємо над реальними кроками інтеграції в єдине з європейським правове поле українського бізнесу, а також відкриттям нашого ринку для підприємців країн ЄС. Ефективна робота над розділами дасть можливість максимально швидкого розпочати переговори за другим кластером», — зазначив перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев.

Під час скринінгової сесії «Свобода переміщення працівників» обговорювали питання захисту прав персоналу, взаємного визнання професійних кваліфікацій, координації соціального забезпечення та вільного переміщення працівників в межах Євросоюзу. Основна мета такого регулювання ЄС — усунення будь-якої дискримінації щодо зайнятості, оплати праці й інших умов у країнах-членах ЄС. А також — працевлаштування на законних підставах осіб, які працюють за межами своєї країни, і ефективна координація систем соціального забезпечення.

«Ми розуміємо, що на шляху до повноцінного членства в ЄС ще багато роботи. Зокрема, ставимо амбітну мету — інтегрувати в ринок праці не лише українців, а й кваліфікованих працівників з числа громадян ЄС для досягнення стабільного щорічного економічного зростання й розвитку країни. Аби створити відповідні сприятливі умови ми в уряді зараз активно працюємо над адаптацією українського законодавства, з урахуванням євроінтеграційних рекомендацій. Ми дуже вдячні нашим партнерам за визнання досягнень України та спільну координацію подальших кроків», — наголосила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна.

В межах третього розділу «Свобода підприємництва і надання послуг» сторони обговорили відповідність українського регулювання щодо забезпечення рівних прав громадян і юридичних осіб ЄС у сфері надання послуг, взаємного визнання професійних контрактів, кваліфікацій і регулювання поштових сервісів.

Зустрічі за четвертим розділом «Свобода руху капіталу» була присвячена зокрема обговоренню політики державної власності, приватизації державних підприємств, реформі корпоративного управління, а також інвестиційним можливостям України та перспективам залученням прямих іноземних інвестицій.

Наступний раунд двосторонніх зустрічей по другому Кластеру «Внутрішній ринок» відбудеться вже у грудні.

Довідково

Під час двосторонніх зустрічей в межах офіційного скринінгу Європейська Комісія спільно з країною-кандидатом на членство в ЄС ретельно порівнюють законодавства, стратегічні рамки, інституційні структури та адміністративні спроможності країни-кандидата зі стандартами ЄС. Це є основою для розробки рекомендацій Єврокомісії у кожній сфері переговорного процесу.

За результатами скринінгу Єврокомісія підготує звіт щодо відповідності законодавства України праву ЄС по кожному переговорному кластеру. З цього документу буде остаточно зрозуміло рівень відповідності і подальший обсяг роботи.