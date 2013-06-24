8-10 жовтня в Брюсселі відбувся третій раунд двосторонніх зустрічей Україна-ЄС в межах скринінгу відповідності українського законодавства праву Євросоюзу. Скринінг — це процес оцінки нашого законодавства на предмет його відповідності праву ЄС у кожному з 33 переговорних розділів. Він є необхідним етапом переговорного процесу вступу до ЄС. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Сьогоднішня скринінгова сесія була зокрема присвячена розділу «Економічні критерії» — частині першого Кластеру «Основи процесу вступу до ЄС».

«Ми презентували нашим партнерам з Європейської Комісії оцінку стану наближеності України до виконання економічних критеріїв ЄС, яка стане основою для майбутніх переговорів. Це велика робота з оцінки наших викликів, до якої були долучені українські та міжнародні експерти. Ми представили наше бачення подальшого функціонування ринкової економіки, здатності України інтегруватися в спільний ринок ЄС, залучати інвестиції та можливості запроваджувати структурні реформи. Все це закладає підвалини для подальшої роботи над наближенням до європейського законодавства», — зазначив перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев.

Під час скринінгової сесії за розділом «Економічні критерії» розглядалися питання макроекономічної стабільності, функціонування товарних ринків, фінансового ринку, ринку праці, сфер освіти та інновацій, фізичного капіталу та якості інфраструктури, секторальної та корпоративної структури української економіки, економічної інтеграції з ЄС та цінової конкурентоспроможності, а також боротьби з корупцією.

Наступний раунд двосторонніх зустрічей вже по Кластеру 2. «Внутрішній ринок» відбудеться вже 19 листопада.

Довідково

Під час двосторонніх зустрічей в межах офіційного скринінгу Європейська Комісія спільно з країною-кандидатом на членство в ЄС ретельно порівнюють законодавства, стратегічні рамки, інституційні структури та адміністративні спроможності країни-кандидата зі стандартами ЄС. Це є основою для розробки рекомендацій Єврокомісії у кожній сфері переговорного процесу.

За результатами скринінгу Єврокомісія підготує звіт щодо відповідності законодавства України праву ЄС по кожному переговорному кластеру. З цього документа буде остаточно зрозуміло рівень відповідності і подальший обсяг роботи.