21 березня представники Міністерства економіки України взяли участь у Восьмому засіданні Комітету асоціації Україна-ЄС. Мета зустрічі — відзвітувати про прогрес України на євроінтеграційному шляху, поділитися досвідом та напрацюваннями, окреслити майбутні кроки в подальшій роботі.

Це перше засідання Комітету з часів повномасштабного вторгнення. Цьогоріч воно пройшло в гібридному форматі за участі понад 70 представників українського Уряду та органів влади. З боку Європейського Союзу делегацію очолювала директорка зі зв’язків із Україною DG NEAR Анна Ярош-Фрііс. Від Мінекономіки у заході взяли участь Перший заступник Міністра економіки Олексій Соболев та заступник Міністра Тетяна Бережна, передає пресцентр Урядовий портал.

Серед ключових тем, які підіймалися під час засідання комітету, — співпраця України та Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики під час війни, посилення співробітництва у галузі економіки, юстиції, свободи та безпеки, реалізація Угоди про асоціацію в контексті процесу вступу України до ЄС.

Під час зустрічі представники Єврокомісії зокрема наголосили на великому успіху української сторони у впровадженні реформ та виконанні кроків програми підтримки ЄС Ukraine Facility. Підкреслили, що готові й надалі підтримувати макрофінансову стабільність України в межах домовленостей.

Перший заступник Міністра економіки Олексій Соболев розповів про дотримання Україною зобов'язань за Планом України для Ukraine Facility у 2024 році та прогрес у виконанні кроків у 2025-му. Окремо наголосив на важливості успішної реалізації другої складової програми — Ukraine Investment Framework.

«На етапі реалізації Pillar II - Ukraine Investment Framework, ми бачимо, що це дійсно потужний і важливий механізм із залучення інвестицій і нових партнерів для відновлення. Ми фіксуємо велику активність з боку міжнародних фінансових організацій та інституцій розвитку, які раніше не працювали в Україні, але зараз готові брати участь у конкурсних пропозиціях. Сьогодні ми робимо все можливе, аби залучити якомога більше фінансування для проектів приватного та публічного секторів в стратегічно важливих для держави галузях, і співпраця з європейськими, зокрема й в рамках Ukraine Facility є тут справді результативною», — зауважив Олексій Соболев.

Україна у 2024 році також провела низку зустрічей із Європейською Комісією в межах скринінгу відповідності нашого законодавства праву ЄС за кількома переговорними розділами. Це - публічні закупівлі, економічні критерії, свобода переміщення працівників, свобода підприємництва і надання послуг, право інтелектуальної власності, зовнішні відносини, захист прав споживачів, свобода руху товарів.

«Україна послідовно гармонізує національне законодавство із законодавством ЄС, прагнучи досягти його повної сумісності, зокрема у сфері підприємницької політики та захисту прав споживачів. Ми щодня рухаємося в цьому напрямку. Так, сьогодні парламентський комітет з питань економічного розвитку схвалив для розгляду в першому читанні законопроект про вдосконалення державного ринкового нагляду та системи технічного регулювання відповідно до вимог Європейського Союзу. Я мала честь повідомити про це наших європейських партнерів безпосередньо на засіданні», — зазначила заступник Міністра економіки Тетяна Бережна.

Україна й надалі працюватимете спільно з Єврокомісією над визначеними Планом України реформами, а також розроблятиме Національну програму адаптації законодавства України до права ЄС.

Довідково

Комітет асоціації Україна-ЄС є найвищим органом асоціації на експертному рівні, складається з представників міністерств, головним чином, на рівні заступників міністрів з питань європейської інтеграції. Комітет надає допомогу Раді асоціації у виконанні нею своїх обов’язків і функцій та виконує завдання, передбачені Угодою і доручені йому Радою асоціації.

Засідання Комітету асоціації Україна-ЄС – це зустрічі на регулярній основі, на яких представники України та Європейського Союзу обговорюють хід виконання Угоди про асоціацію та питання двосторонньої співпраці.