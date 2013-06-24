Кабінет Міністрів України підготував проект закону, який вдосконалить процес публічних закупівель в умовах післявоєнного відновлення країни, а також наблизить законодавство України до норм ЄС. Відповідний законопроект Уряд ухвалив на засіданні 16 серпня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Зараз публічні закупівлі здійснюються з урахуванням окремих урядових постанов, зокрема щодо Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників. Ми хочемо перенести деякі перевірені ефективні інструменти проведення публічних закупівель на рівень закону. Це включає, зокрема, механізм виправлення помилок, спрощення механізмів подання пропозицій, використання електронного аукціону та надання можливості учасникам подавати тендерні пропозиції з ціною, вищою за очікувану вартість закупівлі. Прийняття цього закону впровадить нові ефективні інструменти, які вже працюють в ЄС. Це дозволить нам підвищити ефективність витрат державних коштів, а також краще планувати та реалізовувати процес закупівель», - пояснила заступник Міністра економіки України Надія Бігун.

Європейські новації

За прикладом ЄС в Українському законодавстві будуть з’являться нові процедури закупівлі, які передбачені європейськими директивами, що регулюють сферу закупівель, процедури інноваційного партнерства, зарезервовані контракти, динамічні системи закупівель, конкурси проєктів, спільні закупівлі. Були переглянуті ряд термінів та визначень, для того щоби вони відповідали європейським директивам.

Для ветеранів

В законопроекті з`явилась така процедура закупівель як зарезервовані контракти. Вона надасть підприємствам, створеним ветеранами війни та особами з інвалідністю, можливість брати участь у публічних закупівлях на особливих умовах. Головною метою такої процедури є соціальна і професійна інтеграція осіб з інвалідністю та ветеранів.

Покращені процедури

Законопроектом передбачається розширення можливостей для виправлення помилок. Зміни дозволяють учасникам виправляти помилки у своїх тендерних пропозиціях протягом 24 годин, що суттєво підвищує кількість успішно завершених торгів. Згідно з даними, у 2022-2023 роках 90,6% учасників, які виправили помилки, були визнані переможцями.

Крім того, законопроект передбачає запровадження спільних закупівель, що дозволить замовникам об'єднувати свої потреби для більш ефективного здійснення закупівель.

Підняття порогів

Нововведення також стосуються регулювання закупівель залежно від вартості предмета закупівлі.

Пропонується зробити використання електронних каталогів обов'язковим для закупівель товарів вартістю від 50 тисяч до 400 тисяч гривень. Це сприятиме підвищенню прозорості та ефективності закупівель, що на даному етапі розвитку країни є необхідним.

Якщо відбувається закупівля робіт на суму від 200 тисяч до 1,5 мільйона гривень, замовник зможе здійснити закупівлю без використання електронної системи, але з обов'язковим оприлюдненням звіту про проведену закупівлю в електронній системі. Також замовник отримає можливість провести закупівлю через електронну систему в порядку, визначеному адміністратором цієї системи.

При закупівлях товарів та послуг на суму від 400 тисяч гривень до еквівалента 133 тисяч євро, а також робіт на суму від 1,5 мільйона гривень до еквівалента 5 150 тисяч євро, замовник буде зобов'язаний здійснювати закупівлю через відкриті торги, переговорну процедуру або конкурентний діалог. При цьому Кабінет Міністрів України може затвердити перелік предметів закупівлі, які обов'язково повинні закуповуватись через електронний каталог.

Заборона для агресора

Законопроект забороняє здійснювати публічні закупівлі у компаніях, які пов'язані з російською федерацією, республікою Білорусь, Іраном та резидентами цих країн.