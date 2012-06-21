У січні — вересні 2018 року рівень тіньової економіки становив 32% офіційного ВВП, що на один відсотковий пункт менше порівняно з аналогічним періодом 2017 року. Про це йдеться у звіті «Загальні тенденції тіньової економіки в Україні», який щокварталу оприлюднює Міністерство економічного розвитку і торгівлі.
Якщо порівнювати аналогічні показники попередніх років, зазначено в документі, 32% — найнижчий рівень за останні десять років у розрахунку за період 9 місяців кожного року. Такий рівень детінізації економіки можна розглядати як один із критеріїв оцінки ефективності впроваджуваних реформ і сприйняття їх суспільством.
Детінізація української економіки стала можливою завдяки:
— продовженню позитивних економічних тенденцій та збереженню ознак загальної економічної стабілізації в умовах реалізації урядом реформ, спрямованих на підвищення доходів населення та зміцнення інвестиційної складової економічного зростання;
— посиленню ринкових тенденцій та поступовій оптимізації процесів формування цін на внутрішніх ринках, зокрема завдяки демонополізації ринків разом із впроваджуваною Нацбанком жорсткою монетарною політикою задля стримування інфляції в межах цільового діапазону;
— збереженню сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні, що засвідчується достатньо високим рівнем ділової активності бізнесу та поліпшенням очікувань.
Водночас динаміка детінізації української економіки стримується нерозв’язаними проблемами, які негативно позначаються на розвитку економіки країни, повідомляє прес-служба відомства. Це, зокрема, наявність не підконтрольних владі територій, утворених внаслідок військової агресії на сході країни.