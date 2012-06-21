10 жовтня Кабінет Міністрів України затвердив розроблені Мінекономрозвитку Основні засади впровадження політики власності щодо суб’єктів господарювання державного сектору економіки.
Документ розроблено з урахуванням кращих світових практик політики власності державних підприємств, зокрема OECD Guidelines on Corporate Governance of SOEs (Рекомендації щодо корпоративного управління державними підприємствами Організації економічного співробітництва та розвитку).
Основні засади впровадження політики власності визначають основні цілі здійснення державного володіння, управління і розпорядження суб’єктами господарювання. Так, політика власності стверджує, що держава володіє підприємствами для підвищення їхньої ефективності, збереження і підвищення балансової вартості їхніх активів, забезпечення економічних інтересів українського народу, виконання покладених на державу соціальних функцій, а також отримання прибутку держпідприємствами від здійснення комерційної діяльності.
Документ також визначає загальні принципи управління суб’єктами господарювання державного сектору економіки, серед яких:
• винятковість державної власності — передбачено, що у власності держави мають залишитись підприємства, що виконують покладені на державу функції або є природними монополіями. При цьому інші підприємства мають бути приватизовані, передані в комунальну власність, державно-приватне партнерство або ліквідовані;
• визначення чітких цілей діяльності — держава має визначати комерційні і некомерційні цілі функціонування підприємств, що належать до її власності;
• паритетність у регулюванні державними та комерційними компаніями, коли державні компанії здійснюють свою діяльність на тих самих комерційних і конкурентних засадах, як і недержавні підприємства, із перетворенням всіх держкомпаній на акціонерні товариства;
• розмежування функцій власника і регулятора — держава здійснює контроль і регулювання, однак не втручається в операційну діяльність суб’єкта господарювання;
• професійність в управлінні суб’єктами господарювання - керівники і члени наглядових рад мають обиратись за конкурентною, прозорою і чесною процедурою із урахуванням їхнього досвіду і професійних навичок;
• дотримання прозорості своєї діяльності для зниження корупційних ризиків;
• соціальна відповідальність держкомпаній.
Тепер органи влади, які здійснюють управління державними компаніями, мають протягом місяця розробити, затвердити і оприлюднити окремі політики власності для особливо важливих державних підприємств. Вони також мають забезпечити впровадження політики власності на всіх підприємствах, що належать до державної форми власності.
Детальніше ознайомитися із засадами державної політики власності можна за посиланням.