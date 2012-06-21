Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики має скласти детальний графік накопичення вугілля та газу в Україні.
Про це Шмигаль написав у Телеграмі за результатами засідання Антикризового енергетичного штабу.
"Доручили Міненерго скласти детальний графік накопичення вугілля на складах із зазначенням конкретних дат, а також спільно з НАК Нафтогаз підготувати такий самий графік накопичення і залишків природного газу в підземних сховищах", – написав Шмигаль.
Він додав, що під час засідання заслухали інформацію щодо стану підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу до опалювального сезону.
Також Шмигаль наголосив, що цієї зими необхідно довести спроможність енергосистеми України до синхронізації з енергомережею Європи ENTSO-E, що є пріоритетом уряду та Президента України.