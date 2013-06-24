Заступник Міністра енергетики України Роман Андарак провів зустріч з представниками Конгресу США та директором Євразійського центру Atlantic Council Джоном Хербстом у межах проєкту освітньої програми Atlantic Council для працівників апарату та помічників членів Конгресу США. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час зустрічі українська сторона детально ознайомила американську делегацію з ситуацією в енергетичній системі України після масованих атак на цивільну енергетичну інфраструктуру і викликами, з якими через це стикається енергетичний сектор. «Українська енергетична інфраструктура залишається основною ціллю для ворожих обстрілів, а масована атака 26 серпня стала однією з найбільш руйнівних з початку війни», - зазначив Роман Андарак.

Зокрема, ключовими напрямками роботи наразі є оперативне відновлення пошкодженої інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, забезпечення критичних об’єктів резервними джерелами живлення та посилення захисту енергооб’єктів. Заступник міністра зауважив, що міжнародна підтримка за цими напрямками є вкрай важливою для підготовки і забезпечення стабільного проходження опалювального сезону.

Роман Андарак висловив подяку членам американської делегації за міцну та незламну підтримку енергетичного сектору України в умовах війни.

Старший директор Євразійського центру Atlantic Council Джон Хербст своєю

чергою зазначив, що такі зустрічі є надзвичайно корисними, оскільки дозволяють співробітникам апарату Конгресу США глибше зрозуміти найнагальніші потреби українського енергетичного сектору та оперативно доносити цю інформацію до конгресменів.