З огляду на безпекову ситуацію у країні й активізацію масованих ударів ворога по об’єктах енергетичної системи на всій території України звертаємося до всіх органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних та приватних підприємств і компаній, представників ЗМІ та експертів, а також усіх українців із проханням:

НЕ оприлюднюйте публічно (в ефірах телеканалів та радіоефірах, ЗМІ, соцмережах) детальної інформації про наслідки ударів;

НЕ називайте конкретних об’єктів влучань;

НЕ надавайте деталей про конкретні об’єкти і прив’язки до місцевості, куди було або не було влучання засобів повітряного нападу;

НЕ уточнюйте кількостей влучань і місць влучань;

НЕ надавайте інформації в конкретних цифрах і показниках щодо відключень, дефіциту електроенергії тощо.

Розголошення такої інформації — дуже велика загроза, адже ворожа розвідка активно працює за відкритими джерелами інформації.

НЕ надавайте ворогові цінної інформації, яку він обов’язково використає для подальшого координування своїх дій і планування нових атак, закликає Міністерство енергетики.