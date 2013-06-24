Міністерство енергетики України підтримує розвиток децентралізованої енергетики та розробляє інструменти, які нададуть громадам, промисловості і бізнесу можливість встановлювати додаткові потужності для забезпечення власних потреб та розвитку розумних мереж. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Про це зазначив заступник Міністра енергетики України Микола Колісник під час круглого столу «Децентралізоване виробництво електроенергії в Україні», який було присвячено залученню інвестицій для відновлення енергетики України.

Організатор заходу - неурядова організація Razom We Stand, серед учасників - представники посольств США, Великої Британії, Німеччини, а також неурядових організацій Berlin Economics та Low Carbon Ukraine та інші провідні think tank.

Микола Колісник наголосив, що розвиток децентралізованої енергетики є частиною Енергетичної стратегії України, яку було розроблено Міненерго та презентовано Міністром енергетики Германом Галущенком минулого року.

Вона включає в себе розвиток розумних мереж та розподіленої генерації, яка базується, зокрема, на відновлюваній енергетиці. Другою складовою є маневрова генерація та гідроенергетика, а також атомна енергетика за новими технологіями. Як перехідна технологія до 2050 року, Україні також доступна газова генерація.

«Сьогодні перед Україною стоїть питання швидкого відновлення енергетики, яка постраждала через війну. Насамперед таке відновлення має ґрунтуватися на заміщенні втраченої вугільної потужності доступними технічними рішеннями – зокрема газовою генерацією, яка відповідає критеріям балансуючої потужності та буде відігравати важливу роль у майбутній енергосистемі. Такі об’єкти можна швидко встановити до початку наступного опалювального сезону», - зазначив Микола Колісник.

Він додав, що наразі Міністерство енергетики працює над розробленням фінансових інструментів, які надають можливість громадам, місцевому самоврядуванню, комунальним підприємствам встановлювати додаткову генерацію для власних потреб. Окрім цього, Міненерго активно працює з міжнародними партнерами для посилення співпраці у галузі розподіленої генерації.