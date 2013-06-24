Міністерство енергетики України схвалило Дорожню карту розвитку «розумних мереж». Вона передбачає впровадження автоматизації та цифрових рішень на всіх рівнях енергосистеми. Це потрібно для того, аби зробити її більш збалансованою та захищеною, стійкішою в умовах воєнних ризиків. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Згідно з Дорожньою картою відновлення пошкоджених російськими атаками об’єктів планується здійснювати із застосуванням «розумних» технологій. Зокрема, технології «мікромереж» є більш стійкими до воєнних факторів та природних лих.

«Українська енергосистема є невід’ємною частиною європейської, а отже, має розвиватися та модернізуватися за європейськими стандартами. Впровадження технології «розумних мереж» дозволить оптимізувати виробництво, передачу та споживання електроенергії, що стимулюватиме до зменшення втрат електроенергії», – зазначив Міністр енергетики Герман Галущенко.

Впровадження технології «розумних мереж» дозволить зменшити втрати електроенергії в електромережах в цілому по Україні на 6 млрд кВт*год щорічно. Також це вплине на зменшення річного індексу SAIDI (показник тривалості перерв в електропостачанні) орієнтовно до 100 хвилин, що відповідає середньому показнику країн ЄС.

Дорожня карта розвитку «розумних мереж» передбачає також активний розвиток систем автоматичного моніторингу, контролю, регулювання та захисту мереж, систем вимірювання і збору інформації, зокрема, систем «розумного обліку електроенергії», значна увага приділятиметься кібербезпеці.

Зазначимо, що Дорожня карта є етапом реалізації Концепції впровадження «розумних мереж» в Україні, яка була ухвалена Урядом за поданням міністра енергетики України Германа Галущенка. У низці операторів системи розподілу, зокрема, державних «Хмельницькобленерго», «Запоріжжяобленерго», «Харківобленерго», «Миколаївобленерго», вже реалізуються пілотні проєкти з розвитку «розумних мереж».