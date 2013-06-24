Три роки тому росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Міністерство енергетики України та Секретаріат Енергетичного Співтовариства віддають шану стійкості українського народу та роботі енергетиків, які попри постійні атаки забезпечують функціонування енергосистеми країни. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У відповідь на загрозу регіональній енергетичній безпеці у квітні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон було створено Фонд підтримки енергетики України за координації Секретаріату Енергетичного Співтовариства. Він став одним із ключових механізмів відновлення енергосистеми, залучивши понад 1 мільярд євро від більш ніж 30 донорів для ремонту та підтримки енергетичної інфраструктури України.

Сьогодні Фонд еволюціонував у провідний інструмент для створення стійкої, децентралізованої енергетичної інфраструктури, що формує основу для довгострокової стійкості та розвитку.

Протягом останніх трьох років внески до Фонду стали потужним прикладом міжнародної солідарності. Завдяки їм профінансовано понад 700 контрактів на постачання обладнання загальною вартістю 600 мільйонів євро, що сприяло відновленню енергетичної інфраструктури понад 56 українських компаній у 21 регіоні.

Основні досягнення:

Відновлення енергогенерації – Фонд підтримав відновлення 2 ГВт генеруючих потужностей, а також профінансував закупівлю генераторів, турбін, систем керування, високовольтного обладнання та інших критично важливих компонентів.

Відновлення електромереж та газотранспортної інфраструктури – профінансовано постачання необхідного обладнання для ремонту мереж передачі та розподілу, включно із заміною трансформаторів.

Ініціатива «Промінь надії» за підтримки Європейської Комісії – у рамках цього проєкту встановлюються сонячні панелі та системи зберігання енергії в медичних закладах, що підвищує їхню стійкість під час кризових ситуацій.

Теплопостачання – придбано критично важливе обладнання для підприємств теплопостачання, що дозволило ліквідувати наслідки руйнування систем опалення у великих містах України.

З початку війни Секретаріат координував постачання обладнання у співпраці з Генеральним директоратом Європейської Комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (DG ECHO) та Міністерством Енергетики України. До серпня 2024 року було доставлено 6 000 тонн обладнання в межах 160 поставок від понад 100 компаній з 24 країн. Це обладнання отримали 75 підприємств у 18 регіонах України.

Енергетична галузь України продовжує зазнавати постійних атак. Без подальшої фінансової та технічної підтримки ризик критичних дефіцитів енергії зростає. Секретаріат Енергетичного Співтовариства та Міністерство Енергетики України закликають партнерів продовжить підтримку.

«Ворог атакує наші міста, цивільне населення, щоночі запускає ракети і дрони по цивільній інфраструктурі — об’єктах енергетики, наражає світ на ядерні катастрофи. Але завдяки щоденній героїчній праці енергетиків ми знову і знову відновлюємо зруйноване ворогом, утримуємо стійкість енергосистеми та повертаємо світло і тепло у домівки мільйонів українців, забезпечуємо функціонування економіки та надання важливих соціальних послуг. Ми вдячні Секретаріату Енергетичного Співтовариства за тісну співпрацю і підтримку, а також за ефективну координацію донорської допомоги. Водночас росія продовжує атаки на об’єкти енергетики та іншу цивільну інфраструктуру, а відтак подальша солідарність партнерів, у т. ч. у формі обладнання, матеріалів, фінансових внесків до Фонду, є вкрай важливою для посилення нашої стійкості», зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Своєю чергою директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковський додав: «У цю трагічну річницю ми згадуємо виклики, з якими стикається Україна, та ту стійкість, що була досягнута завдяки міжнародній співпраці у сфері енергетики. Попри постійні загрози, Секретаріат залишається відданим справі відновлення України та її інтеграції в європейський енергетичний ринок. Шлях до відновлення довгий, і я закликаю донорів та партнерів продовжити цю життєво важливу підтримку».