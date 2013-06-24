Заступник Міністра енергетики України Ярослав Демченков зустрівся з керівництвом норвезької компанії Scatec, що працює у сфері зеленої енергетики. Про це повідомляє Урядовий портал.

Компанія володіє та експлуатує 336 МВт сонячних електростанцій по всій Україні. Глобально Scatec має портфель із сонячних, вітрових і гідроелектростанцій потужністю 4,6 ГВт, які діють та перебувають на стадії розроблення.

Генеральний директор Scatec Тер’є Пілског висловив підтримку та захоплення тим, як Україні вдалося зберегти енергетичну систему під час війни, а також те, що Scatec зміг отримувати платежі та експлуатувати електростанції. Компанія сподівається на ефективну роботу, щоб допомогти Україні з енергетичною стійкістю.

Заступник Міністра подякував Норвегії за постійну підтримку України, особливо за п'ятирічний пакет підтримки Нансена в розмірі 7,4 млрд доларів, і наголосив, що Україні необхідно продовжувати розвивати зелену енергетику, яка має поступово замінити вугільну генерацію.

«Відбудова України після нашої перемоги супроводжуватиметься впровадженням нових «зелених» технологій в енергосистемі. Цього очікують наші партнери і ми бачимо значну зацікавленість від міжнародних компаній до цього процесу. Усі розуміють, що енергетичний перехід України потребуватиме не лише відповідних ринкових умов, але й технологій, фінансів та потужностей вироблення та вчасного постачання обладнання. Усе це сприятиме конкуренції за роботу на українському ринку. У 2022 році у світі вітер і сонце досягли рекордних 12% світової електроенергії, а інвестиції в технології низьковуглецевої енергії перевищили 1 трильйон доларів, що вперше зрівнялося з інвестиціями у викопне паливо. Тому коли ми говоримо про відновлення енергосектору, насамперед думаємо про прихід до нашої країни потужних інвесторів та підготовку проєктів з розвитку сталої генерації, сучасних мереж та розширення енергетчиних коридорів», – сказав Ярослав Демченков.

За словами заступника Міністра, Україна робитиме акцент на подальшій електрифікації, що потребуватиме активного розвитку систем накопичення енергії та мереж.

Водночас представники компанії Scatec розповіли про можливості мобільної технології сонячних станцій з батареями, які могли б бути корисними для українських промислових споживачів.

Ярослав Демченков також запросив норвезьку компанію до співпраці в реформуванні енергетичного законодавства України, враховуючи досвід підготовки, запуску та реалізації в Україні реального проекту. Сторони також зупинились на питаннях важливості підготовки професійних кадрів, які зможуть впроваджувати проєкти зеленого енергетичного переходу.