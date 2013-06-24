Під час Міжнародної конференції з відновлення України в Берліні за участі та у присутності міністра енергетики Германа Галущенка укладено важливі угоди про співпрацю з фінансовими установами та енергетичними компаніями. Серед підписаних домовленостей такі: меморандум про взаєморозуміння з Siemens Energy AG, важливий для впровадження енергоефективних технологій, децентралізованого виробництва електроенергії, збільшення використання ВДЕ; меморандум про взаєморозуміння із Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, важливий для розроблення ПАТ «Укрнафта» нових проєктів комбінованого виробництва тепла та електроенергії на основі технології парогазових турбін, що дасть змогу забезпечити міста теплом і світлом в умовах російських атак; меморандум про співпрацю між ПАТ «Укрнафта» і Deutsche Bank AG, важливий для фінансування розбудови газових і парогазових електростанцій для виробництва тепла й електроенергії; меморандум з GE Vernova, який пропонує рішення для розбудови розумних мереж зокрема в Харківській і Тернопільській областях; меморандум про взаєморозуміння у сфері переходу на відновлювані джерела енергії з GOLDBECK SOLAR Investment GmbH, що передбачає розбудову 500 МВт сонячних батарей; меморандум у сфері переходу на відновлювані джерела енергії з NOTUS Energy Invest Ukraine GmbH, що передбачає розбудову 120 МВт вітрової генерації.

Сторони скріпили підписами також меморандум із Siemens Energy Global GmbH & Co. KG і НАК «Нафтогаз» та інші документи.

Насамкінець у присутності Германа Галущенка підписано угоду про надання Німеччиною (через кредитну установу KfW) фінансової підтримки енергетичної інфраструктури України на суму 30,4 мільйона євро, повідомляє Міненерго.