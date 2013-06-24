23 липня відбулося перше засідання Стратегічної інвестиційної радипід головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Від Міністерства фінансів України участь у засіданні взяли Міністр Сергій Марченко та перший заступник Міністра Денис Улютін. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час засідання члени інвестиційної ради розглянули результати оцінки та пріоритезації концепцій публічних інвестиційних проектів у рамках підготовки Бюджетної декларації на 2025-2027 роки.

Крім цього, Міністр фінансів представив на розгляд Стратегічної інвестиційної ради оновлені підходи щодо процесу підготовки, оцінки та пріоритезації концепцій публічних інвестиційних проєктів у межах реалізації перехідної моделі управління публічними інвестиціями.

«Одним із головних елементів нової моделі управління публічними інвестиціями є єдиний пріоритезований портфель проектів, верифікований та затверджений Стратегічною інвестиційною радою. Це, по суті, наша «one-voice policy» у комунікації пріоритетів і потреб інвестування. Такий підхід повністю підтримують наші міжнародні партнери, оскільки він дає їм упевненість у тому, що проекти, у які вони інвестуватимуть, підтверджені Урядом України», – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

«Надзвичайно важливо, щоб секторальні міністерства взяли на себе лідерство у забезпеченні подання саме пріоритетних для їх сектору проєктів», – зауважив Сергій Марченко.

Представлена Міністром фінансів оновлена процедура відбору публічних інвестиційних проектів стане вагомим кроком для втілення реформи публічних інвестицій, відповідатиме кращим сучасним світовим практикам та сприятиме ефективному використанню публічних коштів.