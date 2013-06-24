17 та 18 жовтня Перший заступник Міністра фінансів України Денис Улютін став спікером двох заходів, присвячених дискусіям щодо покращення системи фінансового моніторингу в Україні та питанню боротьби з відмиванням коштів, отриманих незаконним шляхом. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У четвер, 17 жовтня, відбувся Форум «Фінансовий моніторинг в Україні: виклики та перспективи», організований Академією фінансового моніторингу за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках проекту «Сприяння доброчесності у публічному секторі» (Pro-Integrity) та Агентства Великої Британії з міжнародного розвитку (FCDO). Для обговорення шляхів боротьби з відмиванням коштів захід зібрав представників державного і первинного фінансового моніторингу та громадського сектору. Денис Улютін підкреслив, що, попри повномасштабну війну, Україна продовжує посилювати законодавчу базу, яка регулює питання боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, імплементуючи відповідні вимоги Директив та Регламентів ЄС, впроваджуючи відповідні реформи і готуючись до наступного раунду взаємної оцінки MONEYVAL*.

Також він окреслив результати, яких Мінфін уже досягнув у реформуванні галузі фінансового моніторингу, а також про нагальну необхідність прийняття:

законопроекту № 10072, підготовленого спільно з міжнародними експертами та який має адаптувати законодавство України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) щодо фінансових санкцій;

законопроекту щодо впровадження Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб, підготовленого Мінфіном та який наразі узгоджується із заінтересованими органами і реалізація якого сприятиме використанню інформації, зокрема фінансової, для запобігання кримінальним правопорушенням.

«Щоб досягти відповідності критеріям членства у ЄС, Мінфін ініціював питання про необхідність впровадження ще низки важливих заходів у сфері фінансового моніторингу: забезпечення прозорості трастів, корпоративних та інших юридичних осіб; застосування збалансованого підходу у регуляції віртуальних активів, підвищення дієвості списку ризикових країн. Розробка нового законопроекту в рамках діяльності Міжвідомчої робочої групи по приєднанню України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) допоможе вирішити низку вищезазначених завдань», – зазначив Денис Улютін.

Про необхідність боротьби з економічною злочинністю: місколингом та відмиванням коштів - він наголосив і на тренінгу 18 жовтня. Захід щодо дотримання вимог законодавства у сфері протидії відмиванню коштів суб'єктами господарювання, які працюють у сфері азартних ігор, організувала Рада Європи спільно з Міністерством фінансів України.

Європейська комісія у 2022 році визначила ігровий бізнес як сектор з високим рівнем ризику відмивання коштів та фінансування тероризму. Тому Мінфін впроваджує практичні кроки для подолання ризиків, притаманних азартним іграм, і посилює вимоги щодо перевірки клієнтів гральних закладів і онлайн-ресурсів.

«Міністерство фінансів розробляє чіткі рекомендації, які дозволять гральному бізнесу ідентифікувати й об’єктивно оцінити свої ризики та ризики клієнтів. Так, Мінфін уже затвердив Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами господарювання, які проводять азартні ігри. Документ фокусується на впровадженні належної ретельної перевірки особи клієнта і розумінні його ігрової поведінки та моніторингу транзакцій, що дозволить підвищити безпеку платформ для азартних ігор. Крім того, Мінфін працює над Державно-приватним партнерством – стратегічними домовленостями щодо фінмоніторингу, укладеними між приватним і державним сектором для обміну інформацією і досвідом для ефективного розслідування фінансових злочинів. Необхідність такого партнерства прописано у 30-ти Рекомендаціях FATF», – резюмував Денис Улютін.

Довідково

Міністерство фінансів України – головний орган серед центральних органів виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Відмивання коштів – процес, що дозволяє приховати незаконне походження грошей, які є прибутком від злочинних дій, та дозволяє користуватися таким прибутком без загрози для його джерела. Йдеться про такі злочинні дії: незаконну торгівлю зброєю, торгівлю наркотиками, хабарництво, комп'ютерне шахрайство.

Мінфін здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії щодо суб’єктів аудиторської діяльності; бухгалтерів; суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку; здійснюють консультування з питань оподаткування; надають посередницькі та/або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном; торгують за готівку дорогоцінними металами і камінням та виробами з них; провадять лотереї та/або азартні ігри; торгують культурними цінностями та/або надають посередницькі послуги у такій діяльності.

*MONEYVAL (Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму) є головним європейським відомством щодо питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Комітет регулярно оцінює держави щодо міжнародних стандартів у правовій, фінансовій та правоохоронній сферах у контексті дотримання та ефективної імплементації Рекомендацій FATF. Україна стала членом MONEYVAL у 1997 році.