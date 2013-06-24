Про нові цифрові проекти Міністерства фінансів України розповів заступник Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Грубіян під час Форуму «Digital Power Summit 2024: цифрове лідерство громад», передає пресцентр Урядовий портал.

За сприяння Програми підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM), Мінфін створює нову інформаційно-аналітичну систему бюджетного планування і моніторингу виконання державного бюджету. Ця система слугує джерелом аналітичної інформації та забезпечує автоматизацію функцій проведення оцінки ефективності управління коштами державного бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу.

«Система надає зручний механізм накопичення, консолідації та узагальнення даних для підготовки документів, що подаються головними розпорядниками до Міністерства фінансів України. Отримані консолідовані дані ґрунтуються на первинних документах та деталізованих розрахунках, створених розпорядниками нижчого рівня», - зазначив Олександр Грубіян.

Заступник Міністра фінансів також нагадав про зручність використання веб-порталу «Бюджет для громадян», який є офіційним загальнодоступним державним інтернет-ресурсом, призначеним для інформування громадськості про основні цілі, завдання та пріоритетні напрями бюджетної політики України. На порталі доступні дані про державний бюджет та усі місцеві бюджети, планові і досягнуті результати використання бюджетних коштів у доступній для розуміння формі.

Наразі найбільшим джерелом інформаційної взаємодії Міністерства фінансів України з місцевими фінансовими органами є інформаційно-аналітична система управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA», яка зосереджена на створенні нового рівня інформаційної взаємодії для місцевих фінансових органів та інших учасників місцевого бюджетного процесу.

Олександр Грубіян повідомив, що Нацстратегія доходів до 2030 року передбачає законодавче врегулювання додаткових повноважень органам місцевого самоврядування у частині адміністрування місцевих податків і зборів, після чого вони отримають можливість впливу на процес адміністрування бюджетоутворюючих місцевих податків, який зараз повністю знаходиться у сфері повноважень податкових органів.