Третій рік поспіль Міністерство фінансів вживає необхідних заходів для збереження стабільної макрофінансової системи в умовах війни. Ефективні кроки уряду України дають змогу зміцнювати внутрішню фінансову спроможність у період невизначеності. Однак міжнародна допомога продовжує бути важливим елементом у підтримці фінансової системи та забезпеченні нагальних потреб країни.Із 24 лютого 2022 року пряма бюджетна підтримка від країн-донорів та міжнародних фінансових організацій сягає майже 98,7 млрд дол. США.

Усі надходження від партнерів уряд спрямовує на соціальні, гуманітарні та інші пріоритетні невійськові видатки держбюджету. Зовнішню фінансову допомогу не можна використати на забезпечення видатків безпеки та оборони.Залучені кошти спрямовують на конкретні видатки, які було визначено з партнерами, або на першочергові видатки держбюджету згідно із пріоритетною черговістю.

Залучені кошти в межах проєктів Світового банку мають виключно цільове призначення, узгоджене партнерами та урядом України. Загалом із лютого 2022 року через механізми Світового банку Україна отримала майже 40 млрд дол. США. Найбільші донори — США, Японія, Велика Британія.

З початку повномасштабної війни Світовий банк започаткував сім проєктів для підтримки ключових галузей економіки України.

Проєкт «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). Відшкодування видатків на виплату пенсій, частини соціальних допомог, заробітної плати медикам, вчителям, державним службовцям (крім галузі безпеки і оборони) та співробітникам ДСНС. Через проєкт залучено до 30 млрд дол. США.

Проєкт «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE). Соціальна допомога незахищеним верствам населення і збільшення ефективності програм соціальної підтримки (зокрема ВПО). У межах проєкту надійшло майже 1,2 млрд дол. США.

«Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України» (ARISE). Відновлення та підтримка агросектору (зокрема, розширення доступу сільгоспвиробників до програми кредитування 5—7—9%). Залучено 500 млн дол. США.

«Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (HEAL Ukraine). Поліпшення доступу до медичних послуг, задоволення нагальних потреб у послугах охорони здоров’я, забезпечення фінансового захисту в екстрених умовах. У межах проєкту надійшло понад 124,5 млн дол. США.

«Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE). Дрібні та середні ремонти частково пошкоджених приватних та багатоквартирних житлових будинків. Уже залучено приблизно 150 млн дол. США.

Дві позики на політику розвитку (DPL/DPO). Підтримка зусиль України у впровадженні порядку денного структурних реформ та надання критично важливого фінансування. Загальна вибірка — 3 млрд дол. США.

На пріоритетні видатки державного бюджету без прив’язки до конкретних напрямів спрямовують кошти від ЄС (38 млрд євро), МВФ (10,2 млрд дол. США), а також бюджетну підтримку від уряду Канади (понад 5 млрд дол. США).До них належать соціальні та гуманітарні витрати, яких не покриває бюджетна підтримка із цільовим призначенням, а також підтримка енергосектору, обслуговування державного боргу, економічне відновлення та інше.

Мінфін України послідовний у прозорому процесі використання залученого зовнішнього фінансування.

Джерело: Міністерство фінансів