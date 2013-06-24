З початку 2024 року в Україні змінено підходи до оплати праці в межах реформи системи оплати праці державних службовців, яка має на меті підвищити передбачуваність, прозорість і справедливість заробітної плати та вдосконалити ефективність менеджменту в державному секторі. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На основі отриманих даних від державних органів Мінфін розробив і публікує аналітичний інструмент («дашборд») щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади у січні 2024 року.

«Завдання Мінфіну ‒ забезпечити ефективність використання коштів державного бюджету. Водночас зауважу, що ефективний державний орган ‒ це ефективний державний службовець, який має вищу освіту, володіє професійними компетентностями, має критичне мислення й аналітичні здібності. І саме тому класифікація посад посилила роль посадового окладу у запровадженій Урядом зрозумілій структурі заробітної плати, де не можна буде зловживати надбавками, які могли сягати до 700 %», ‒ прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.

За його словами, відтепер видатки держави на заробітну плату працівників державних органів можна відстежити за допомогою аналітичного інструменту «дашборд», який буде постійно оновлюватись щомісяця: «Цей інструмент дозволяє побачити середні заробітні плати працівників у державних органах на рівні посад, адже основне завдання Мінфіну ‒ забезпечити ефективність використання коштів державного бюджету, зробити більш прозорою та справедливою оплату праці державних службовців, пом’якшити тенденцію плинності та відтоку держслужбовців і посилити роль держави як роботодавця».

Одночасно з цією реформою Мінфін вдосконалює програмні продукти, які використовуються у сфері публічних фінансів. Так, за допомогою автоматизованої інформаційної системи онлайн-взаємодії з розпорядниками коштів державного бюджету (АІС «ГРК-ВЕБ») з початку цього року Мінфін отримав можливість автоматизувати процеси отримання даних від розпорядників бюджетних коштів. Зокрема, це стосується отримання даних від ГРК щодо фактичних витрат на оплату праці для ретельного та всебічного аналізу.