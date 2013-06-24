19 лютого 2025 року Міністерство фінансів спільно з Національним банком України провело свій перший аукціон з обміну державних облігацій (switch-аукціон) на внутрішньому ринку з використанням нової функції платформи аукціонів Bloomberg. Це нововведення сприяє більш ефективному управлінню державним боргом та ліквідністю, а також є важливою віхою у розвитку ринку державних облігацій України.

Аукціони з обміну державних облігацій дають змогу обмінювати раніше випущені державні боргові інструменти (інструменти, які будуть невдовзі погашатись, або неліквідні) на нові або нещодавно розміщені папери. Це допомагає згладжувати графік погашення державного боргу та забезпечує більш ефективне управління ліквідністю.

В Україні аукціони державних облігацій через платформу Bloomberg проводять з 2019 року. Аукціон з обміну державних облігацій, що відбувся 19 лютого 2025 року, став першим, у межах якого було застосовано нову функцію цієї платформи. Вона дає змогу учасникам ринку подавати заявки на нові облігації в обмін на облігації з коротшим терміном обігу або менш ліквідні папери в межах однієї транзакції замість двох окремих операцій. Це істотно поліпшує операційну ефективність для контрагентів і спрощує процес розрахунків.

Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца прокоментував це так: «Після кількох місяців підготовки за підтримки Bloomberg ми раді оголосити про початок проведення switch-аукціонів в Україні. Завдяки новій функції платформи аукціонів Bloomberg ми отримали змогу обмінювати державні облігації, що наближаються до погашення, на нові випуски. Це позитивно позначиться на ліквідності інструментів, що торгуються на ринку.

Цей новий механізм аукціонів підвищує ефективність боргових операцій на внутрішньому ринку та надає учасникам ринку додатковий інструмент для управління своїми портфелями українських державних облігацій. Запровадження switch-аукціонів — важливий крок у розвитку ринку державних облігацій України та його наближенні до найкращих практик світових фінансових ринків».

Кетрін Фурбер, глобальний керівник продуктів торгівлі на ринках, що розвиваються, у компанії Bloomberg, зазначила: «Ми раді продовжувати співпрацю з Міністерством фінансів України та надати йому допомогу в ефективному управлінні аукціонами ОВДП. Покращена функція switch-аукціонів у Bloomberg надає оптимальне гнучке та масштабоване рішення для емітентів на первинному ринку, яким довелося б проводити цей процес вручну або розробляти власне рішення».

Платформа аукціонів Bloomberg, яка є частиною корпоративних рішень Bloomberg для центральних банків і державних фінансових установ, використовується для проведення аукціонів в електронному форматі. Вона дає змогу учасникам ринку відстежувати аукціони, подавати заявки та створювати безпечне середовище для випуску та викупу боргу, а також інших операцій на відкритому ринку. Ця платформа повністю інтегрована з інформаційними, аналітичними і комунікаційними інструментами Bloomberg Terminal і використовується більш ніж у 40 країнах, повідомляє Мінфін.