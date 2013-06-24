24 січня представники Міністерства фінансів України зустрілися з керівниками Регіонального Офісу Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)* для обговорення висновків Економічного огляду України. Сторони розглянули економічні показники України від початку повномасштабної війни, а також реформи у різних сферах державного управління, які реалізує Мінфін і які сприятимуть економічному розвитку країни. Також під час зустрічі учасники говорили про підтримку фіскальної стійкості України, управління державним боргом, реформування системи управління державними фінансами (УДФ) та публічними інвестиціями (Public Investment Management або PIM). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З боку Мінфіну в зустрічі взяли участь перший заступник Міністра фінансів України Денис Улютін, а також директори Департаментів податкової політики, міжнародного оподаткування, державного бюджету, боргової політики. Від ОЕСР у зустрічі взяли участь керівник відділу Євразії Директорату з глобальних відносин і співробітництва ОЕСР Вільям Томпсон, керівник сектору з питань України Директорату економіки ОЕСР Тімоті Булман, Голова Офісу ОЕСР в Україні Міхал Фаленчик.

Відкриваючи зустріч, Денис Улютін подякував фахівцям ОЕСР за глибокий експертний аналіз економічних показників України та надані рекомендації. Також він висловив вдячність ОЕСР за підтримку впровадження реформ в Україні й експертизу, що дозволяє посилювати спроможність нашої держави протистояти викликам війни, не припиняючи економічного розвитку.

Денис Улютін підкреслив, що Україна продовжує удосконалювати законодавчу базу, трансформуючи економіку для подальшої ефективної реконструкції та посилення післявоєнної економіки.

«Попри виклики повномасштабної війни, Мінфін та Уряд продовжують ефективно працювати над імплементацією реформ, що наближують європейське майбутнє України. Ми удосконалюємо податкове і митне адміністрування, адаптуємо відповідне законодавство до норм ЄС, реформуємо систему управління державними фінансами», – зазначив Денис Улютін.

Також він окреслив результати проведеної роботи в межах реформ, які реалізовує Мінфін.

У рамках реформи системи управління державними фінансами Мінфін у 2024 році відновив середньострокове бюджетне планування, а з метою підвищення ефективності відновлення України удосконалює систему управління публічними інвестиціями. Водночас схвалено Дорожню карту реформування управління публічними інвестиціями і затверджено план заходів з її реалізації, а також утворено Стратегічну інвестиційну раду і Міжвідомчу робочу групу, також схвалено Єдиний проектний портфель здійснення публічних інвестицій і визначено пріоритетні галузі для фінансування. Видатки на такі цілі передбачено у Держбюджеті України на 2025 рік.

З 2024 року Мінфін впроваджує заходи з податкового і митного реформування у межах реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року та планів реформування ДПС та Держмитслужби.

У 2024 році у Брюсселі, Бельгія, у межах офіційного скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС Мінфін успішно презентував результати реформування системи управління державними фінансами й отримав високу оцінку від Єврокомісії.

Впровадження реформ у різних сферах державного управління – це частина процесу гармонізації економіки України з європейськими стандартами та нормами ОЕСР. Подальша відбудова України вимагатиме максимально ефективних державних інвестицій, тож Уряд України, зокрема Мінфін, робить все можливе, щоб удосконалити цей механізм.

Довідково

*ОЕСР – міжнародна організація, членами якої є 38 країн. ОЕСР була створена в 1961 році на базі Європейської організації економічного співробітництва, заснованої для управління допомогою з боку США та Канади в рамках Плану Маршалла з реконструкції Європи після Другої Світової війни.

Діяльність ОЕСР спрямована на підвищення ефективності економік держав-членів, покращення соціально-економічних умов та ситуації із зайнятістю, забезпечення економічного зростання країн. ОЕСР не видає резолюції зобов’язального характеру та розробляє рекомендації для урядів держав світу щодо удосконалення соціально-економічної політики.