Днями представники Міністерства фінансів зустрілися з керівниками Регіонального офісу Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) для обговорення висновків Економічного огляду України. Сторони розглянули економічні показники України від початку повномасштабної війни, а також реформи у різних сферах державного управління, які реалізує Мінфін і які сприятимуть економічному розвитку країни. Учасники говорили про підтримку фіскальної стійкості України, управління державним боргом, реформування системи управління державними фінансами (УДФ) та публічними інвестиціями (Public Investment Management, або PIM).

Від Мінфіну в зустрічі взяли участь перший заступник міністра фінансів Денис Улютін та директори департаментів податкової політики, міжнародного оподаткування, державного бюджету, боргової політики. Від ОЕСР — керівник відділу Євразії директорату з глобальних відносин і співробітництва Вільям Томпсон, керівник сектору з питань України директорату економіки Тімоті Булман, голова Офісу ОЕСР в Україні Міхал Фаленчик.

Денис Улютін подякував фахівцям ОЕСР за глибокий експертний аналіз економічних показників України та надані рекомендації. Він висловив вдячність ОЕСР за підтримку впровадження реформ в Україні й експертизу, що дає змогу посилювати спроможність нашої держави протистояти викликам війни, не припиняючи економічного розвитку.

«Попри виклики повномасштабної війни Мінфін та уряд продовжують ефективно працювати над імплементацією реформ, що наближають європейське майбутнє України. Ми вдосконалюємо податкове і митне адміністрування, адаптуємо відповідне законодавство до норм ЄС, реформуємо систему управління державними фінансами», — зазначив Денис Улютін.

Він окреслив підсумки проведеної роботи в межах реформ, які втілює Мінфін. Зокрема, в межах реформи системи управління державними фінансами Мінфін 2024 року відновив середньострокове бюджетне планування, а для підвищення ефективності відновлення України вдосконалює систему управління публічними інвестиціями. Схвалено дорожню карту реформування управління публічними інвестиціями і затверджено план заходів з її реалізації, а також утворено стратегічну інвестиційну раду і міжвідомчу робочу групу, схвалено єдиний проєктний портфель здійснення публічних інвестицій і визначено пріоритетні галузі для фінансування. Видатки на такі цілі передбачено у держбюджеті України на 2025 рік.

Із 2024-го Мінфін упроваджує заходи з податкового і митного реформування в межах реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року та планів реформування ДПС і Держмитслужби.

2024 року у Брюсселі в межах офіційного скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС Мінфін успішно презентував підсумки реформування системи управління державними фінансами й отримав високу оцінку від Єврокомісії.

Упровадження реформ у різних сферах державного управління — частина процесу гармонізації економіки України з європейськими стандартами та нормами ОЕСР. Подальша відбудова України потребуватиме максимально ефективних державних інвестицій, тож уряд, зокрема Мінфін, робить усе можливе, щоб удосконалити цей механізм.

ОЕСР — міжнародна організація, членами якої є 38 країн.

Джерело:

Міністерство фінансів