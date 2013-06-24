Міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали Грантову угоду за проектом Банку “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine). Обсяг передбачених коштів – 15 млрд доларів США. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Це кошти з Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF) Світового банку. Фінансування здійснюється за рахунок внеску США загальним обсягом 20 млрд доларів США у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (ERA).

Нагадаємо, що перший транш обсягом 1 млрд доларів США з 20 млрд доларів США Україна вже отримала через Програму Світового банку за Другою позикою на підтримку політики розвитку “Основи зростання” (Second Growth Foundations Development Policy Loan – DPL).

Кошти від США в межах PEACE in Ukraine буде спрямовано на:

виплату заробітної плати працівників охорони здоров'я, освіти, служб швидкого реагування та державних службовців;

допомогу малозабезпеченим сім'ям, ВПО, особам з інвалідністю, а також сім'ям з дітьми (при вагітності і пологах, при народженні, при усиновленні, одиноким матерям).

“У 2025 рік ми входимо з впевненістю щодо своєчасного та у повному обсязі фінансування всіх основних потреб соціального та гуманітарного напрямів. Вдячний Сполученим Штатам як за сприяння в імплементації механізму ERA, який змушує росію платити за збитки Україні, так і за оперативне вирішення всіх технічних питань, щоб кошти були доступними Україні вже з кінця 2024 року. Таким чином, росія фінансуватиме соціальну сферу та гуманітарну допомогу українцям. Гроші платників податків України продовжуватимуть підтримувати військову спроможність країни”, – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Уряд США спрямував фінансування до фонду F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та у координації з Міністерством фінансів США, Державним департаментом США.

З 2022 по 2024 рік пряма бюджетна підтримка України з боку США перевищила 30 млрд доларів США. Ці кошти допомогли українському Уряду забезпечити заробітну плату працівників державних установ, які надають основні державні послуги населенню України, підтримати безперервність функціонування держави та фінансову стабільність України в умовах повномасштабної війни.

Довідково

Механізм країн-членів G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) обсягом до 50 млрд доларів США передбачає спрямування Україні кредитних коштів, що будуть погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.