28 листопада під головуванням Міністра фінансів Сергія Марченка відбулась зустріч із Представництвом Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй UNICEF в Україні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У зустрічі також взяли участь заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев та Голова Представництва Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй UNICEF в Україні Мунір Маммадзаде.

Під час зустрічі обговорювали питання потенційних напрямів співробітництва для підтримки дітей і молоді, зокрема партнерство із UNICEF у сфері державних фінансів, сфокусоване на права дітей у бюджетуванні, орієнтованому на дітей та сім’ю щодо підтримки політики Уряду України.

Міністр фінансів Сергій Марченко подякував дитячому фонду UNICEF за багаторічну співпрацю та підтримку українських сімей та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Від початку повномасштабного вторгнення завдяки підтримці дитячого фонду UNICEF допомогу отримали понад 700 домогосподарств та близько 800 тисяч дітей.

Міністерство фінансів готове підтримувати ініціативи, спрямовані на покращення добробуту дітей та напрацьовувати методи для підвищення рівня народжуваності в Україні та покращення демографічної ситуації.

У державному бюджеті на 2025 рік передбачено 19,7 млрд грн для допомоги малозабезпечених родин і 27,4 млрд грн – на допомогу сім’ям із дітьми та багатодітним родинам.

Також цього року вперше стала доступною безоплатна послуга із лікування безпліддя із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій. На цей напрям за програмою медичних гарантій передбачено майже 1,9 млрд гривень.

Окрему увагу було приділено тренінгам, які проводить UNICEF за підтримки Міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики України, щодо Управління публічними фінансами в інтересах дітей на місцевому рівні. Загалом проект охоплює 47 громад – від найменших до найбільших.

Тренінги із навчання фахівців як ЦОВВ, так і представників місцевих органів влади й органів місцевого самоврядування спрямовано на навчання планування видатків з урахуванням інтересів дітей і підвищення ефективності соціальних видатків на державному та місцевому рівнях.

Наприкінці зустрічі сторони домовились і надалі співпрацювати у реалізації ініціатив із підтримки дітей і молоді та напрацьовувати ще більше двосторонніх проектів.

Довідково

Дитячий фонд ООН UNICEF є світовим лідером із захисту прав та інтересів дітей, який працює у 190 країнах і територіях для охоплення найуразливіших дітей та молоді, які найбільше потребують допомоги.

Дитячий фонд ООН UNICEF співпрацює з Урядом, місцевими органами влади, неурядовими організаціями, волонтерами та приватним сектором заради запуску й розвитку активностей.