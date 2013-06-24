У грудні 2024 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 20,8 млрд грн, що становить 95,5 % передбачених розписом асигнувань, зокрема:

базову дотацію перераховано в сумі 1,8 млрд грн (100 %);

додаткові дотації перераховано в сумі 2,9 млрд грн (88,5 %).



Загалом у 2024 році міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам становили 193,3 млрд грн (96,1 % передбачених розписом асигнувань), що на 15,9 млрд більше, ніж у 2023 році. З них:

базова дотація – 21,1 млрд грн (100 % до розпису асигнувань);

додаткові дотації перераховано – 32,0 млрд грн (98,9 %).

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 січня 2025 року становлять 121,9 млрд грн, що на 10,8 млрд грн більше, ніж станом на 1 січня 2024 року.

За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.

Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.