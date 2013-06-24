У березні 2025 року Мінфінзгідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 13,8 млрд грн, що становить 88,2% передбачених розписом асигнувань на березень, зокрема:

базову дотацію перераховано в сумі 2,1 млрд грн (100% до розпису асигнувань);

додаткові дотації перераховано в сумі 2,0 млрд грн (66,5% до розпису асигнувань).

Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 квітня 2025 року становлять 146,5 млрд грн, що на 25,9 млрд грн більше ніж станом на початок 2025 року.

За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.