У І кварталі 2024 року Мінфінзгідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 36,2 млрд грн, що становить 93,9 % від передбачених розписом асигнувань, зокрема:
- базову дотацію перераховано в сумі 5,3 млрд грн (100 % до розпису асигнувань);
- додаткові дотації перераховано в сумі 6,6 млрд грн (100 % до розпису асигнувань);
- освітню субвенцію – 22,9 млрд грн (100 % до розпису асигнувань).
Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 квітня становлять 141,1 млрд грн, що на 1,9 млрд грн більше, ніж станом на 1 березня.
За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.
Джерело:пресцентр Урядовий портал.