У квітні 2023 року Уряд України згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 12,9 млрд грн, що становить 84 % від передбачених розписом асигнувань, зокрема:

- базову дотацію перераховано в сумі 2,4 млрд грн, або 100 % до розпису асигнувань;

- додаткові дотації перераховані в сумі 2,2 млрд грн, або 100 % до розпису асигнувань.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Також у розпорядженні органів місцевого самоврядування, територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих територій у березні залишилась реверсна дотація в обсязі 0,3 млрд грн, яка не перераховувалась до державного бюджету в умовах воєнного часу.

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами за січень - квітень 2023 року збільшились на 44,8 млрд грн і станом на 01.05.2023 становлять 160,2 млрд гривень.

Залишки коштів збільшилися у всіх регіонах України. За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.