У лютому 2025 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 12,8 млрд грн, що становить 84,8 % передбачених розписом асигнувань на лютий, зокрема:

базову дотацію перераховано в сумі 2,1 млрд грн (100 % до розпису асигнувань);

додаткові дотації перераховано в сумі 1,7 млрд грн (63,0 % до розпису асигнувань).

Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 березня 2025 року становлять 143,7 млрд грн, що на 23,1 млрд грн більше ніж станом на початок 2025 року.

За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.