У січні 2025 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 12,5 млрд грн, що становить 73,4 % передбачених розписом асигнувань на січень, зокрема:

базову дотацію перераховано в сумі 2,1 млрд грн (100 % до розпису асигнувань);

додаткові дотації перераховано в сумі 1,7 млрд грн (100 % до розпису асигнувань).

Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 лютого 2025 року становлять 137,1 млрд грн, що на 16,5 млрд грн більше ніж станом на 1 січня 2025 року.

За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.