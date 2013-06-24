Міністерство фінансів України закликає міжнародну спільноту визнати росію юрисдикцією з високим рівнем ризику та надати відповідні ринкові рекомендації, щоб уникнути сприяння фінансуванню тероризму та організованої злочинності. Про це повідомляє Урядовий портал.

Вчора президент росії путін у своїй промові заявив, що росія повністю фінансувала ПВК «Вагнер» з федерального бюджету і виплатила «86 262 000 000 рублів (близько 1 млрд доларів США) грошової підтримки та винагород <...> і 110 179 000 000 рублів (близько 1,3 млрд доларів США) страхових платежів» за минулий рік.

ПВК «Вагнер» - військова організація, заснована у 2014 році, яка використовує терористичну тактику по всьому світу. Естонія, Литва та парламент Франції визнали її терористичною організацією. Французький парламент закликав ЄС офіційно визнати російську групу найманців «Вагнер» терористичною, і є ознаки того, що Великобританія також планує визнати цю компанію терористичною. США запровадили санкції проти «Вагнер» як транснаціональної злочинної організації.

Угруповання "Вагнер" використовує російські державні кошти для поширення руйнувань по всьому світу та смертей людей. Найманці компанії скоїли численні воєнні злочини в Україні, підтримували кривавий режим Башара Асада в Сирії та звинувачуються у скоєнні численних звірств і воєнних злочинів у Малі, Центральноафриканській Республіці, Судані та Лівії.

Враховуючи, що компанія фінансується безпосередньо з російського державного бюджету, будь-яка компанія, що працює в межах російської юрисдикції, наражається на ризик сприяння тероризму та фінансуванню організованої злочинності. Міжнародні компанії, які продовжують вести бізнес і сплачувати податки в росії, опосередковано сприяють фінансуванню «Вагнер». Фінансові установи та інші суб'єкти за межами росії, які мають справу з коштами, отриманими з росії, стикаються з високим ризиком несвідомої участі в незаконній діяльності, пов'язаній з "Вагнер", та відмиванням незаконних коштів, отриманих "Вагнер" через їхню злочинну діяльність у різних країнах, допомогу в постачанні та фінансуванні злочинного угруповання, а також участі в незаконній торгівлі.

Міністр фінансів України Сергій Марченко закликав Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force - FATF) та світову фінансову спільноту зайняти консолідовану позицію для протидії загрозі цілісності світової фінансової системи та міжнародного бізнесу з боку росії: «Фінансування росією ультранасильницької ПВК «Вагнер» більше не є секретною інформацією. Фінансуючи «Вагнер», росія експортує тортури, зґвалтування та масові вбивства по всьому світу. Це не лише порушує стандарти FATF, але й становить серйозний виклик глобальному миру та безпеці. Не в змозі належним чином накласти санкції на росію і зберігаючи для рф доступ до світової фінансової системи, ми сприяємо подальшому руйнуванню і підриваємо міжнародний порядок, встановлений для захисту всіх нас».

Водночас група найманців є незаконними в росії, згідно з Кримінальним кодексом країни. «Той факт, що група найманців «Вагнер» фінансувалася з державного бюджету всупереч російським законам і нормам, ще раз демонструє, що існуюче законодавство - не більше ніж димова завіса, яка прикриває неефективну систему запобігання/протидії фінансуванню тероризму та злочинних організацій, якими режим зловживає на власний розсуд», - додав Міністр фінансів України.