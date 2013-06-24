25 вересня, Україна отримала 100 млн доларів США від Світового Банку під гарантію Великої Британії. Про це повідомляє Урядовий портал.
Зазначені кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» PEACE in Ukraine.
Кошти буде спрямовано на часткову компенсацію видатків державного бюджету України, здійснених для відшкодування пенсійних виплат за липень 2023 року.
“Вдячний Уряду Великої Британії та команді Світового банку за конструктивну співпрацю та мобілізацію фінансових ресурсів на нагальні бюджетні потреби України. Завдяки наданим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати макрофінансову стабільність та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету”, - додав Міністр фінансів Сергій Марченко.
Загальний обсяг фінансової допомоги Великої Британії від лютого 2022 року сягає 1,6 млрд дол. США.