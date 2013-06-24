До Держбюджету України надійшло 118 млн доларів США на безповоротній основі від Уряду Японії в рамках проектів Світового банку «Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя» (HEAL Ukraine) та «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«У часи повномасштабної війни, коли соціальна сфера потерпає ледь не найбільше, реалізація та мобілізація ресурсів на ініціативи з підтримки населення є необхідною. Залучені кошти в рамках проектів HEAL та HOPE допоможуть Уряду надавати своїм громадянам належну допомогу, зокрема розширити спектр медичних послуг та доступ до них, а також забезпечити подолання наслідків, спричинених збройною агресією росії, відбудовувати житлову інфраструктуру України», – зауважив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Залучене грантове фінансування від Уряду Японії складається з:

- 70 млн доларів США в рамках проекту Світового банку HEAL Ukraine спрямованих на підтримку державного бюджету, як відшкодування понесених видатків за програмою медичних гарантій.

- 48,2 млн доларів США в рамках проекту Світового банку «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE). Кошти за проектом спрямовуються на відшкодування витрат державного бюджету, використаних на компенсаційні виплати власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які потребують дрібних та середніх ремонтів.

“Від перших днів повномасштабної війни Уряд Японії надає необхідну Україні фінансову допомогу, у тому числі через структури та фонди Світового банку. Фінансова допомога Японії спрямована на підтримку державного бюджету, на фінансування соціальної сфери та відновлення. Переконана, що досвід Японії у реалізації проектів з відновлення, а також гнучкість та адаптивність Світового банку до надзвичайних умов, допоможуть швидко започатковувати та впроваджувати соціально важливі проекти з допомоги Україні”, — додала заступник Міністра фінансів Ольга Зикова.