У середу, 13 листопада, Україна отримала грант від Сполучених Штатів обсягом 1,35 мільярда доларів.

Залучене фінансування спрямовують на відшкодування пріоритетних соціальних та гуманітарних видатків держбюджету, зокрема забезпечення виплати заробітних плат педагогам.

Уряд США спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в координації з Міністерством фінансів США, Державним департаментом США. Ці кошти перераховано в держбюджет України через проєкт Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine).

«Пряма бюджетна підтримка від США з лютого 2022 року сягнула 28,2 млрд доларів. Це найбільша фінансова допомога Україні серед усіх країн світу. Надійне партнерство зі США допомагає уряду зберігати фінансову стабільність та підтримувати громадян через надання основних державних послуг, як-от освіта й рятувальні служби. Вдячний керівництву та платникам податків Сполучених Штатів за цю вкрай необхідну в умовах повномасштабної війни допомогу», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Цього року бюджетну підтримку від США передбачено розміром 7,8 млрд доларів, з яких уже мобілізовано 5,2 млрд.

Мінфін дотримується підзвітного та прозорого процесу залучення фінансування. Разом із проєктом USAID SOERA та KPMG відбувається моніторинг використання прямої бюджетної підтримки уряду США, а з аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers Ukraine — перевірка за узгодженими процедурами задля визначення допустимих державних витрат, які провела Україна в межах проєкту PEACE in Ukraine, повідомляє Міністерство фінансів.