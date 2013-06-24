Україна отримала грант від Сполучених Штатів обсягом 1,35 млрд доларів США. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Залучене фінансування спрямовується на відшкодування пріоритетних соціальних та гуманітарних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення виплати заробітних плат педагогам.

Уряд США спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та у координації з Міністерством фінансів США, Державним департаментом США. Ці кошти було перераховано до Держбюджету України через проект Світового банку “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine).

“Пряма бюджетна підтримка від США з лютого 2022 року сягнула 28,2 млрд доларів США. Це – найбільша фінансова допомога Україні серед усіх країн світу. Надійне партнерство з США допомагає Уряду України зберігати фінансову стабільність та підтримувати громадян через надання основних державних послуг, таких як освіта та рятувальні служби. Вдячний керівництву та платникам податків Сполучених Штатів за цю вкрай необхідну в умовах повномасштабної війни допомогу”, – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

У поточному році бюджетна підтримка від США передбачена у розмірі 7,8 млрд доларів США, із яких вже мобілізовано 5,2 млрд доларів США.

Мінфін відданий підзвітному та прозорому процесу залучення фінансування. Разом із проектом USAID SOERA та KPMG, здійснюється моніторинг використання прямої бюджетної підтримки Уряду США, а з аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers Ukraine – перевірку за узгодженими процедурами з метою визначення допустимих державних витрат, проведених Україною у рамках проекту PEACE in Ukraine